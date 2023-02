Maria Giammona, assessore del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, si è dimessa dalla carica di assessore. Lo rende noto il deputato all’Ars Vincenzo Figuccia che auspica la nascita di una nuova coalizione di centro destra.

A Capaci pronti a costruire una coalizione di centrodestra”

“Apprendiamo delle dimissioni dalla carica di assessore al comune di Capaci dell’amica Maria Giammona alla quale esprimo grande vicinanza per questa scelta sofferta – a dirlo in una nota è il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia che prosegue – il recinto della sinistra estrema le stava evidentemente troppo stretto così come l’indirizzo dell’amministrazione Puccio. Ma il tempo e i sacrifici dedicati ad una comunità non sono mai persi e alla luce di tutto ciò, siamo pronti a costruire una coalizione di centrodestra che lavorerà con determinazione in sinergia con il governo regionale e nazionale”.

Quando saranno le elezioni amministrative in Sicilia

In Sicilia le elezioni amministrative si svolgeranno il 28 e 29 maggio, così come già deciso dalla giunta lo scorso 2 febbraio. La conferma all’unanimità è arrivata dal governo Schifani nella seduta di oggi pomeriggio. Nessun allineamento, quindi, con l’election day nazionale del 14 e 15 maggio. Si voterà, dunque, domenica 28 (dalle 7.00 alle 23.00) e lunedì 29 (dalle 7.00 alle 15.00), con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno. Tra i 129 Comuni chiamati alle urne ci sono anche quattro capoluoghi di provincia, ovvero Catania (incluse sei circoscrizioni di quartiere), Ragusa, Siracusa e Trapani. In 114 amministrazioni si voterà con sistema maggioritario, mentre in 15 col proporzionale.

I comuni al voto in provincia di Palermo

In provincia di Palermo si voterà in 25 Comuni, tutti al di sotto dei 15 mila abitanti: Alimena, Baucina, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Capaci, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cerda, Collesano, Contessa Entellina, Geraci Siculo, Giuliana, Gratteri, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati.