I militari della Capitaneria di Porto hanno soccorso un surfista in difficoltà nelle acque davanti all’ex lido Olivella a Santa Flavia (Pa).

A chiedere l’intervento era stato un passante che aveva visto l’uomo di 65 anni che non riusciva a tornare a riva. I militari dell’ufficio circondariale di Porticello a bordo di un gommone hanno raggiunto il surfista e sono riusciti a portarlo a riva e affidarlo ai sanitari del 118.

La guardia costiera raccomandare agli utenti del mare “l’uso del buon senso ed il rispetto delle basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione, al fine di prevenire qualunque tipo di inconveniente in mare.

Si rammenta, altresì, che gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare lungo il litorale di giurisdizione del Circondario marittimo di Porticello, che si estende ai sensi del D.P.R. 24 marzo 2011, n. 83 da Capo Mongerbino (Comune di Bagheria) incluso alla foce del Torrente Pileri (Comune di Trabia), compresi i territori dei Comuni di Santa Flavia, Casteldaccia e Altavilla Milicia, allo scopo di tutelare l’interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione e della balneazione, sono regolamentati dalle Ordinanze n. 10/2020 del 17/06/2020 e n. 01/2020 del 28/05/2020, consultabili sul sito internet della Guardia Costiera di Porticello al link https://www.guardiacostiera.gov.it/porticello. Per qualsiasi emergenza in mare, è possibile chiamare il numero blu 1530, gratuito da cellulare e da telefono fisso”.