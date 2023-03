Si è svolta presso la Direzione Marittima di Palermo il primo Anmi day, con lo scopo di dedicare una giornata ai soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ed alle rispettive famiglie, prevedendo l’apertura di comandi e basi della Marina Militare – Guardia Costiera quale opportunità di scambio con il personale in servizio e attraverso il quale far conoscere le varie realtà della Forza Armata e far “rivivere” agli associati una giornata da marinaio.

Questa ricorrenza nasce in ricordo della battaglia navale di Capo Matapan, combattuta tra il 28 e il 29 marzo 1941 tra una squadra navale della Regia Marina italiana e quella britannica.

L’iniziativa, accolta favorevolmente dalla Direzione Marittima di Palermo, ha visto la partecipazione di un consistente numero di soci, appartenenti ai gruppi ANMI di Isola delle femmine, e di Carini accompagnati dal Contrammiraglio Giuseppe Zaccaria.

Gli associati sono stati accolti dal Direttore Marittimo della Sicilia occidentale, Contrammiraglio Raffaele Macauda e poi invitati ad assistere ad una presentazione con l’utilizzo di sistemi multimediali con illustrazione delle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche attualmente in uso.

Successivamente, i visitatori sono stati accompagnati presso la Sala operativa del 12° MRSC e del centro VTS durante il quale sono state mostrate le attività che quotidianamente il personale della Guardia Costiera svolge a beneficio della collettività per la salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Quanto svolto è stato particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti che hanno espresso gratitudine nei confronti del personale.