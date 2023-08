E' successo a San Nicola l'Arena

I militari della guardia costiera di Porticello hanno soccorso una barca a vela con a bordo un uomo con la moglie incinta e i due figli di 4 e 2 anni. L’imbarcazione era in balia delle onde perché si era rotto il timone.

La motovedetta della Capitaneria riusciva a raggiungere l’imbarcazione in avaria e decideva di provare a rimorchiare l’unità, visto che era complicato il trasbordo con la donna incinta i bimbi piccoli.

Il mare molto mosso per il maestrale ha reso difficili le operazioni di recupero. Dopo due ore la barca a vela raggiungeva il porto di San Nicola l’Arena senza alcuna conseguenza per le persone a bordo.

Sono state diverse le richieste di aiuto giunte alla sala operativa della guardia costiera: per tale ragione l’autorità marittima sensibilizza ad essere più prudenti gli utenti del mare, soprattutto in caso di avverse condizioni meteomarine, controllando tutte le attrezzature di bordo e consultando preventivamente le previsioni prima di ogni uscita in mare.