I controlli per Natale

Sono stati sequestrati dalla Capitaneria di porto 5400 chili di pesce surgelato ad una ditta di Villabate (Pa).

Il prodotto ittico non rispettava le norme della tracciabilità.

Gli uomini della guardia costiera non sono riusciti a risalire da dove era stato acquistato tutto quel pesce che si trovava nelle grosse celle frigo dell’azienda.

In questi giorni in vista delle feste natalizie i militari stanno intensificando i controlli per garantire ai consumatori, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, che nei giorni di festa arrivi sulle tavole del pesce che non rispetti le norme sulle filiera e la qualità necessaria.