Carabiniere libero dal servizio sventa furto in appartamento

Un carabiniere libero dal servizio ha sventato un colpo nel centro di Milazzo, portando all’arresto in flagranza di reato di due uomini di 28 e 41 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’accusa mossa nei loro confronti è di furto aggravato in abitazione.

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L’episodio ha avuto inizio quando il militare, pur non trovandosi in servizio, ha notato i due soggetti intrufolarsi furtivamente all’interno di un condominio della zona centrale. Un comportamento che ha immediatamente destato sospetti, spingendo l’operatore a posizionarsi all’esterno dello stabile per monitorare la situazione, non prima di aver richiesto rinforzi alla Centrale Operativa della Compagnia locale.

Il tempestivo appostamento ha dato i suoi frutti in pochi minuti. I due sospettati sono usciti frettolosamente dal palazzo attraverso una porta secondaria, tentando la fuga con al seguito una bicicletta elettrica. Ad attenderli c’erano i militari nel frattempo sopraggiunti, che li hanno bloccati e identificati. Gli accertamenti immediati hanno permesso di confermare che il velocipede era stato appena trafugato dall’interno del condominio.

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario.