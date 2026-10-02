Carabiniere libero dal servizio sventa furto in appartamento

Ignazio Marchese di

02/10/2026

Un carabiniere libero dal servizio ha sventato un colpo nel centro di Milazzo, portando all’arresto in flagranza di reato di due uomini di 28 e 41 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’accusa mossa nei loro confronti è di furto aggravato in abitazione.

L’episodio ha avuto inizio quando il militare, pur non trovandosi in servizio, ha notato i due soggetti intrufolarsi furtivamente all’interno di un condominio della zona centrale. Un comportamento che ha immediatamente destato sospetti, spingendo l’operatore a posizionarsi all’esterno dello stabile per monitorare la situazione, non prima di aver richiesto rinforzi alla Centrale Operativa della Compagnia locale.

Il tempestivo appostamento ha dato i suoi frutti in pochi minuti. I due sospettati sono usciti frettolosamente dal palazzo attraverso una porta secondaria, tentando la fuga con al seguito una bicicletta elettrica. Ad attenderli c’erano i militari nel frattempo sopraggiunti, che li hanno bloccati e identificati. Gli accertamenti immediati hanno permesso di confermare che il velocipede era stato appena trafugato dall’interno del condominio.

Al termine delle operazioni, i due uomini sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario.