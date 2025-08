Stava attraversando la strada quando è stato falciato da un’auto: un carabiniere di 42 anni è rimasto gravemente ferito. L’episodio è avvenuto ieri, 5 agosto, intorno alle prime ore del tramonto lungo corso Umberto I, via principale di Cinisi.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione, il militare, che in quel momento non era in servizio, stava attraversando la strada quando è stato centrato in pieno da una Volkswagen condotta da una donna di 76 anni. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

La violenza dello scontro ha fatto sbalzare il carabiniere a diversi metri di distanza, provocandogli numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata.

Identificata l’automobilista

L’automobilista è stata identificata e sottoposta ai controlli di rito previsti in situazioni del genere, come l’alcol test e il controllo dell’idoneità alla guida. La dinamica dell’incidente è ora oggetto di indagini da parte degli inquirenti, che dovranno stabilire eventuali responsabilità.