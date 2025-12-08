“Esempio di umanità e alto senso del dovere”

Un provvidenziale e tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato una tragedia a Misilmeri, dove i militari dell’Arma sono riusciti a salvare la vita di un giovane ventenne che, in un momento di profonda fragilità, stava per compiere un gesto estremo.

L’operazione, condotta dai Carabinieri di Misilmeri, è stata caratterizzata da rapidità e sangue freddo. Intervenuti appena in tempo, i militari hanno raggiunto il luogo in cui si trovava il ragazzo.

Con professionalità e sensibilità, sono riusciti ad affrontare la situazione ad alta tensione, mettendo in sicurezza il ventenne e traendolo in salvo.

Il plauso dell’Usic Sicilia

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia ha espresso il proprio profondo apprezzamento per l’azione dei militari, definendola un esempio di “sangue freddo, umanità, altissimo senso del dovere”.

“Il gesto dei militari conferma quanto l’Arma sia realmente vicina ai cittadini, non solo nella repressione dei reati, ma anche nella protezione della vita e nella salvaguardia dei più fragili,” si legge nella nota diramata dal sindacato.

L’USIC Sicilia ha inoltre sottolineato come l’intervento dimostri che il ruolo sociale dei Carabinieri “va ben oltre la funzione istituzionale”, rappresentando un punto di riferimento essenziale per la comunità.

Il sindacato si unisce idealmente alla comunità di Misilmeri nell’abbraccio rivolto al giovane salvato. L’episodio, in un contesto sociale di crescenti tensioni e fragilità diffuse, è stato indicato come un “esempio di dedizione silenziosa e concreta, che merita riconoscimento e gratitudine” per l’Arma dei Carabinieri.