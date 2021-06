Il pensionato sta meglio

I carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella, hanno soccorso e salvato un 66enne colto da malore in spiaggia. A chiamare i militari la moglie.

L’uomo si era appena accasciato a terra privo di sensi. I militari hanno constatato l’arresto cardiorespiratorio, hanno immediatamente messo in atto le manovre di soccorso.

L’uomo che nel frattempo aveva ripreso i sensi è stato affidato ai sanitari del 118. Il pensionato è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Giglio” di Cefalù per ulteriori accertamenti diagnostici, ma non versa in gravi condizioni.