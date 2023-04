La carica dei 140 binomi al Trofeo Primavera di equitazione Endas 2023

Edoardo Ullo di

17/04/2023

Seconda tappa del Trofeo Primavera Endas Sicilia di equitazione col pienone. E questo nonostante la pioggia ed il vento che hanno colpito Palermo nel weekend appena andato agli archivi.

Le cattive condizioni climatiche, infatti, non hanno fermato i 140 binomi che si sono sfidati nei campi di Villa Pensabene, l’impianto federale di Pallavicino a Palermo, nelle due discipline. In 40 si sono cimentati nel dressage, i restanti 100 nell’horse jumping.

Dieci scuole di equitazione protagoniste

Dieci le scuole di equitazione protagoniste delle gare di pony games e horse jumping: oltre alla società ospitante Asd Villa Pensabene, anche Equiclub (Cinisi), Asd Cavalieri Storici (Cinisi), Amico Cavallo (Trabia), Maneggio Case Api (Cinisi), Scuderia Valdaura Oki Doki (Palermo), Equiturismo Cultura (Palermo), Centro Equiturismo (Canicattì), Ares Equitazione (Palermo), Horse’s club Giardini (Palermo). La terza tappa del Trofeo Primavera si svolgerà a giugno prossimo.

Campora “Trascorsi due giorni di sport e divertimento”

“Abbiamo assistito a due giornate all’insegna del divertimento e dello sport con una partecipazione corposa nonostante il tempo non sia stato clemente. Siamo felici dei sorrisi e degli appalusi strappati dagli atleti alle loro famiglie presenti per un altro evento di sport vero e genuino che prescinde dal risultato. Un successo merito anche dell’organizzazione impeccabile curata dal responsabile tecnico equitazione di Endas Giuseppe La Barbera e dal padrone di casa Francesco Pagano”, dichiara Michele Campora, vicepresidente Endas Sicilia.

Oltre 160 partecipanti al Trofeo di Carnevale

Poco meno di un paio di mesi fa, oltre 160 binomi si sono dati appuntamento con sfide anche in maschera e tra i sorrisi ed il divertimento a suggellare una festa di sport e inclusione. Lo scorso 20 febbraio, il Trofeo di Carnevale Endas Sicilia 2023 ha riportato in auge l’equitazione palermitana nella struttura di Villa Pensabene.

Nella giornata di sabato 18 febbraio per il dressage sono stati oltre 30 i partecipanti, domenica col pienone grazie alle sfide delle discipline pony games e horse jumping con circa 130 partecipanti. Spazio anche per la categoria speciale dedicata ai cavalieri in maschera, con 10 squadre a contendersi la staffetta di Carnevale col premio per la miglior maschera.