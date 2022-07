Equitazione, a Carini si è disputata la terza tappa con 76 binomi

Completata la lista dei finalisti del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022 dopo la terza, ed ultima tappa, di qualificazione. Sono stati 76 i binomi che hanno preso parte alla kermesse sportiva che si è svolta domenica 10 luglio nel rettangolo dell’Amor Equum di Carini. Adesso c’è attesa per l’atto conclusivo che si disputerà prossimamente in data e sede ancora da definire e che assegnerà il trofeo regionale nel segno della ripartenza nonostante la pandemia.

Interesse crescente per gli sport equestri

L’ennesima dimostrazione di un crescente interesse nel Palermitano e non solo attorno alle discipline equestri. Oltre al maneggio ospitante, si sono sfidati cavalli e cavalieri di Equiclub (Cinisi), Case Api (Cinisi) e Rivolia (Bronte) nelle categorie ID 20 (Pulcini, Junior e Senior) ed E 80 (Junior, Senior e Ripresa libera).

I primi 5 binomi di ogni categoria si sono qualificati per la finale regionale.

Bondì “Sintesi reale del lavoro fatto in questa stagione”

“La terza tappa del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022 è stata una sintesi reale del lavoro fatto in questa stagione sportiva e che si è concretizzato in un evento che ha offerto divertimento e un alto profilo tecnico. Vedere bambini e atleti di ogni età esibirsi e competere con impegno sportivo non indifferente e, contemporaneamente, vedere uniti tutti i partecipanti è stata una grande emozione. Si concretizza così il messaggio di Endas: divertimento, unione, sport e fairplay”, ha sottolineato il presidente di Endas Sicilia, Germano Bondì che ha continuato: “Siamo qui a raccontare un’altra giornata straordinaria. Erano anni che non si vedevano così tanti partecipanti, così tanti giovani atleti in gara a un evento di dressage”.

Giuseppe La Barbera, istruttore e organizzatore della prima tappa del trofeo Dressage Endas Sicilia 2022 che si è disputata sul rettangolo dell’Equiclub di Cinisi lo scorso 15 maggio, ha sottolineato: “È stato il primo grosso evento nell’epoca dopo Covid e siamo rimasti impressionati dal riscontro avuto: è difficilissimo trovare in Sicilia un evento dressagistico con un così alto numero di binomi partecipanti”.