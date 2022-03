Un centinaio le atlete che si sfideranno in quattro categorie

Tutto pronto per la prima tappa del trofeo regionale “Endas Sicilia ginnastica artistica 2022”, valida per la fase provinciale di Trapani. L’appuntamento è per domenica 6 marzo a partire dalle ore 9 al Pala Cardella di via Capua 1, nella frazione di Casa Santa a Erice, nel trapanese. Tra le società che hanno già aderito l’Asd Le Farfalle di Mazara del Vallo, l’Asd Endas centrale provinciale, l’Asd società ginnastica Champion e l’Asd società ginnastica Victory.

Un centinaio di atlete a sfidarsi

Un centinaio le atlete che si sfideranno su tre attrezzi: corpo libero, volteggio e trave. Nel corpo libero si prevedono una serie di esercizi senza musica e senza l’ausilio di strumenti specifici; nel volteggio la ginnasta corre lungo una corsia, non più lunga di 25 metri, batte a 2 piedi su una pedana posizionata davanti alla tavola e dopo aver appoggiato le mani sull’attrezzo esegue l’esercizio; infine nella trave l’atleta deve eseguire una routine composta da salti, elementi acrobatici, giri ed elementi artistici in un massimo di 60 secondi. Quattro invece le categorie: “Giovani” (8-9 anni), “Allieve” (10-11 anni), “Ragazze” (12-13 anni) e “Junior” (dai 14 anni in su). All’evento parteciperanno anche bambine dai 4 ai 7 anni, che saranno impegnate in circuiti. Le prime tre classificate nelle quattro categorie accederanno alla fase regionale in programma il 15 maggio.

Si punta molto sulla ginnastica artistica

“Siamo molto felici di dare inizio a un nuovo percorso – dichiara Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia -. Nel 2022 Endas Sicilia punterà su determinati settori, verranno organizzati dei calendari e delle attività a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare, sportivi e società sportive. Particolare attenzione sarà prestata alla ginnastica artistica, sulla quale puntiamo molto grazie alle tante società che aderiscono ad Endas che si dedicano a questo sport. Questa è la prima tappa di un circuito regionale che sarà una delle principali attrattive dell’ente, con l’obiettivo di portare le migliori ginnaste alla finale nazionale”.

Possibili ancora le adesioni

Per nuove adesioni alla prima tappa di “Endas Sicilia Ginnastica artistica 2022” è possibile contattare il 389.2749646 o inviare una e-mail a sicilia@endas.it.