La richiesta dei concittadini

Non solo un amico-cane quanto più un punto di riferimento per un’intera cittadina. Whisky, l’amico a quattro zampe di Carini, è nato per le strade e lì, è stato adottato da tutti i cittadini che quotidianamente, si impegnavano ad assistere con cibo, cure e affetto. Dallo scorso 2 giugno, tramite una nota diramata dal comune di Carini, i cittadini sono a conoscenza del fatto che l’animale è stato adottato da una residente che ha fatto richiesta di ospitarlo nella sua abitazione.

Ma un patto verbale prevedeva che Whisky venisse portato una volta a settimana in piazza per salutare chi da circa 10 anni si prende cura di lui. Un’intera comunità è in ansia per il destino dell’animale, di cui, dallo scorso 2 giugno non si riceve alcuna comunicazione circa il suo stato di salute.

La storia di Whisky

Whisky è la mascotte di Carini. Il meticcio di 15 anni porta da anni gioia e affetto alle strade della città. Ha ricevuto la medaglia di cittadino onorario e ha fatto persino una comparsa a Striscia la Notizia, simbolo di un’amore e affetto rari.

“La situazione sta diventando davvero incresciosa – ha dichiarato una concittadina – da quasi un mese il gruppo Facebook dedicato a Whisky chiede di avere notizie dopo il suo affido – continua – il patto era che una volta a settimana il cane veniva portato in piazza a salutare la gente, ad ora tutto tace”.

Da oltre un mese, il silenzio regna sovrano. Il gruppo di cittadini dedicato a Whisky, che ha sempre dimostrato affetto e cura per l’animale, è allarmato. Da settimane i carinesi chiedono chiarimenti da parte del comune di Carini, momentaneamente rimasti senza alcuna risposta.

Siamo in attesa di una eventuale replica richiesta al primo cittadino di Carini, Giovì Monteleone.

La nota del Comune di Carini

Lo scorso 4 giugno, tramite un post su Facebook pubblicato dal profilo del comune di Carini, si legge: “”Whisky”, la mascotte del Comune, da sabato scorso è stato affidato a una residente che ha fatto richiesta di ospitarlo nella sua abitazione. Il cane, conosciuto da tutti in paese, è molto anziano (ha 15 anni) e ha dei problemi di salute, legati alla sua età. Nell’ultimo mese è stato ricoverato nel canile sanitario Vaglica, come accaduto altre volte negli ultimi tempi. Stavolta però dopo le cure non è stato possibile rimetterlo in strada, ma è stato portato nella sua nuova casa con giardino.Whisky si è già ambientato: mangia e va d’accordo con gli altri cani e gatti che vivono a casa mia. Quando è arrivato l’ho sistemato in giardino – racconta la nuova “mamma” di Whisky che vuole rimanere anonima – ma lui, nonostante i problemi alle zampe, dopo avermi guardata ha salito i sette gradini necessari per entrare in casa e ha deciso che il suo posto è lì, accanto a me. Whisky – conclude – è veramente un cane commovente, nonostante i tanti acciacchi sta abbastanza bene”. Siamo contenti che Whisky – commenta l’assessore ai diritti degli animali Vito Bortiglio – abbia trovato una casa e una famiglia amorevole che si prenda cura di lui”.

La richiesta degli abitanti di Carini

“Chiediamo solo di sapere se il cane sta bene – afferma una cittadina – anche attraverso un video anonimo – continua – stiamo solo chiedendo di farci avere qualche notizia, nulla di più”.

