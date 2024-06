E' morto all'età di 79 anni

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Carini: è venuto a mancare Ciccio Randazzo, attore, regista, storico locale e anima del paese. Aveva 79 anni. “Oggi perdiamo un amico e un artista a 360 gradi” – ha dichiarato il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, nel comunicato ufficiale che ha annunciato la scomparsa del concittadino -. “Ciccio Randazzo era un uomo che amava profondamente la sua terra, la sua storia e la sua gente- continua -è proprio alla moglie e ai figli di Ciccio Randazzo vanno le più sentite condoglianze di tutta l’amministrazione comunale di Carini. Oggi tutta Carini è in lutto perché perde un figlio, innamorato del suo paese, un cittadino attivo che tanto ha donato alla comunità”.

Chi era Ciccio Randazzo

Randazzo, uomo della vasta esperienza nel mondo dello spettacolo, ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale siciliano. Ha calcato i palcoscenici del teatro, diretto film e documentari, ricostruito con passione la storia locale e, ha trasferito la sua energia creativa a nuove generazioni, fondando l’agenzia di formazione artistica MeRa film.

Una delle sue ultime apparizioni da attore risale nel 2018, ne “La mossa del cavallo -c’era una volta Vigata”, un film diretto da Gianluca Maria Taverelli. Nel suo blog, Randazzo si descriveva così: “Mi considero un diversamente giovane arricchito da tre passioni che hanno coronato sempre la mia vita. In ordine di tempo: il teatro, la storia locale e la famiglia, quest’ultima diventata primaria per amore, dedizione, supporto ricevuto”.

il cordoglio sui social

Il dolore per la scomparsa di Ciccio Randazzo si è diffuso come un’onda travolgente in tutta la comunità di Carini. Attori, registi, storici, amici e cittadini: tutti uniti nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita del paese.

“Oggi è un giorno molto triste per me!! Perché perdo un amico a me molto caro … il Maestro Ciccio Randazzo .. sei stato e’ sarai per me uomo prima e grande Artista. Mi hai insegnato tantissime sfaccettature dell’arte e della vita.. i nostri incontri i messaggi e le telefonate( che per colpa mia non si sono fatte più )erano sempre pieni del sapere dello scoprire , autenticare e contestualizzare . Mi hai sempre incoraggiato elogiato e voluto bene al punto di scrivere x me un intera sceneggiatura sui miei brani. Che purtroppo non siamo riusciti a sviluppare !!! Ma poco importa .. del resto abbiamo goduto entrambi della nostra amicizia. Sei e resterai un esempio per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarti lungo il loro cammino!! La capacità nell’ educare erano profondamente appartenute al tuo essere. Caro maestro Amico mio già machi e manca il respiro!! Ti ho voluto e ti vorrò sempre bene..Con grande ammirazione e rispetto condoglianze a tutta la famiglia splendida che ha tirato su insieme alla cara moglie” – ha scritto un amico -.

Poi ancora: “Un profondo dolore e un senso di vuoto pervade la mia anima, un mantello oscuro oggi avvolge il mio paese perché perde uno dei migliori figli, un figlio illustre che ha lasciato un’ impronta indelebile nel tessuto della comunità carinese che ha dato uno straordinario contributo alla Storia della nostra città. Grandissimi doti: scrittore, autore, regista, attore e drammaturgo. Ho avuto la fortuna di incrociare il tuo cammino… grande Maestro grazie per il tuo “ultimo” messaggio: “Un abbraccio grande con la consapevolezza che almeno per il settore cinematografico posso passare con piacere il testimone a te”. Immortalerò la tua Memoria nel nostro prossimo lavoro cinematografico che vedrà come scenario la tua amata città di Carini e ti prometto di portare lo scettro in alto cosicché tu possa gioire insieme a noi. Carini ti è grata. Grazie maestro, qui pervaderà sempre l’amore che hai donato al tuo paese” – ha scritto una concittadina -.

Like this: Like Loading...