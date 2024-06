Da tempo combatteva contro un brutto male

Si è spento dopo un lunga malattia, Emanuele Buttitta, artigiano degli infissi e uomo di grande stima. La città di Bagheria è in lutto per la sua improvvisa scomparsa. Emanuele aveva 52 anni, e da tempo combatteva con un brutto male.

La notizia ha suscita profonda commozione in paese, dove era conosciuto per la sua professionalità e la sua gentilezza. Le esequie si svolgeranno mercoledì 26 giugno nella chiesa del santo sepolcro alle 10, dove amici, parenti e colleghi si riuniranno per dare l’ultimo saluto.

Chi era Emanuele Buttitta

Emanuele Buttitta era il titolare della ditta Ser.met, azienda leader del settore delle saracinesche dal 1981. L’attività, fondata da suo padre Francesco e oggi portata avanti dal figlio Emanuele Ludovico, è un punto di riferimento a Bagheria per la sua precisione e affidabilità.

Il cordoglio sui social

La notizia della scomparsa di Emanuele Buttitta, artigiano stimato e conosciuto a Bagheria, ha lasciato un profondo vuoto nella comunità bagherese.

“Amico mio eri così sempre sorridente – scrive un amico su Facebook – mi ricordo le partite a calcetto e le pause caffè da Pino in via Consolare ho sentito Lorenzo Giacomo tutti scossi da questo notizia – continua – Io non potrò mai dimenticare che alle 22 ti ho chiamato e sei venuto ad aprirmi la saracinesca io e mia moglie eravamo rimasti chiusi dentro – poi aggiunge – Manuè, così ti chiamavano, riposa in pace, a tutti i tuoi familiari il mio più sentito e commosso cordoglio, ciao amico mio, riposa in pace”.

Poi un altro amico: “E con grande e immenso dolore comunico che ieri, 24 giugno il nostro carissimo Emanuele Buttitta , titolare della ditta Ser.met, ci ha lasciato all’età di 52 anni”.

C’è chi lo ricorda come un abile artigiano, sempre pronto a risolvere qualsiasi problema con le saracinesche, e chi invece ne sottolinea le qualità umane, la generosità, lealtà e la capacità di strappare un sorriso anche nei momenti difficili.

Like this: Like Loading...