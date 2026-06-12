L’Italia entra ufficialmente nella prima fase di caldo estivo intenso del 2026. Dopo settimane caratterizzate da instabilità atmosferica diffusa e temperature spesso sotto le medie stagionali, il quadro meteorologico cambia radicalmente: da oggi, venerdì 12 giugno, una vasta area di alta pressione inizierà a consolidarsi sul Mediterraneo, garantendo sole diffuso e un deciso aumento delle temperature su tutta la penisola.
Per la Sicilia significa una transizione molto rapida: ancora qualche episodio instabile nelle prossime ore, poi spazio a condizioni pienamente estive che accompagneranno non soltanto il weekend, ma anche gran parte della prossima settimana.
A delineare questo scenario è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.
Secondo l’esperto, già dalla giornata odierna assisteremo a un netto miglioramento generalizzato: «A partire da oggi assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere, accompagnato da un primo vero rialzo termico: da Nord a Sud, i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30°C».
L’anticiclone subtropicale porta masse d’aria roventi verso tutta l’Italia
Il cambiamento atmosferico sarà determinato dall’espansione di un robusto anticiclone subtropicale che, tra sabato 13 e domenica 14 giugno, inizierà a convogliare sull’Italia masse d’aria molto calde provenienti dalle latitudini meridionali.
Il risultato sarà un brusco salto termico su gran parte del territorio nazionale.
Le temperature previste per il fine settimana indicano valori decisamente elevati:
- fino a 34°C sulle pianure del Nord;
- tra 32°C e 33°C al Centro-Sud;
- caldo intenso anche sulle due Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia.
Per la Sicilia si prospetta, quindi, un weekend pienamente estivo, con cieli generalmente sereni e temperature in costante crescita.
Il weekend segnerà l’inizio di una lunga fase stabile
Secondo i modelli previsionali, questo fine settimana non rappresenterà un episodio isolato.
Il meteorologo Gussoni spiega infatti che l’attuale configurazione atmosferica fungerà da apripista a una fase stabile più duratura: «Questo fine settimana farà da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, salvo locali temporali al Nord Est in avvio di settimana, quando toccheremo il clou di questa prima ondata di caldo».
La struttura anticiclonica continuerà quindi a rafforzarsi anche nei giorni successivi.
La prossima settimana temperature oltre i 35 gradi in molte zone italiane
Il consolidamento dell’alta pressione provocherà un ulteriore aumento delle temperature.
Le previsioni indicano picchi massimi superiori ai 34-35°C in diverse aree del Paese.
Le zone maggiormente coinvolte saranno:
- pianure del Nord Italia;
- aree interne del Centro-Sud;
- Sicilia;
- Sardegna.
Le previsioni giorno per giorno: attenzione alla Sicilia nelle prossime ore
Venerdì 12 giugno
Situazione generalmente stabile su buona parte d’Italia.
Previsione dettagliata:
Nord
Cielo sereno e prevalenza di sole.
Centro
Tempo stabile con sole dominante.
Sud
Condizioni più variabili.
Su Calabria e Sicilia sono possibili episodi di instabilità locale con temporali isolati.
Previsti inoltre venti forti settentrionali.
Sabato 13 giugno
L’anticiclone inizia a rafforzarsi sensibilmente.
Nord
Sole diffuso e temperature in aumento.
Centro
Cielo completamente sereno.
Sud
Condizioni stabili, sereno o poco nuvoloso.
Per la Sicilia inizia la fase di miglioramento pienamente estivo.
Domenica 14 giugno
La giornata più calda del weekend.
Nord
Temperature fino a 34°C.
Centro
Sole diffuso su tutte le regioni.
Sud
Condizioni di stabilità generalizzata e sole su tutti i settori.
La tendenza: pochi temporali poi caldo in ulteriore intensificazione
Le proiezioni indicano tra lunedì e martedì qualche locale episodio temporalesco concentrato soprattutto sul Nord Est.
Successivamente torneranno condizioni di cielo sereno quasi ovunque.
L’alta pressione continuerà a rafforzarsi ulteriormente, favorendo una nuova intensificazione del caldo.
Per il Sud Italia e la Sicilia si apre dunque una lunga fase meteorologica dominata da sole, stabilità atmosferica e temperature pienamente estive.
La prima vera estate del 2026 sembra essere finalmente arrivata.
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