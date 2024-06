A Brembio (Lodi)

A Brembio, in provincia di Lodi, un ragazzo di 18 anni, Pierpaolo Bodini, è morto schiacciato da una seminatrice, un mezzo agricolo, mentre stava lavorando nell’azienda Bassanetti.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo è morto schiacchiato dal macchinario. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso decesso del 18enne.

Un altro ragazzo di 20 anni, non coinvolto direttamente nell’infortunio ma che ha assistito al dramma, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Codogno, dopo avere accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’ATS. I tecnici sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e per verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza.

La morte di Satnam Singh

Appena ieri, invece, è morto Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni, che non è stato soccorso ma scaricato in strada, con il braccio mutilato su una cassetta per la frutta. La moglie a Sky: “Io sono indiana, l’Italia non è un paese buono. Ho visto l’incidente, ho implorato il padrone di portarlo in ospedale ma lui doveva salvare la sua azienda agricola. Ha preso i nostri telefoni per evitare che si venisse a sapere delle condizioni in cui lavoriamo. Poi ci ha messo sul furgone togliendoci la possibilità anche di chiamare i soccorsi”.