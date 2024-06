Una donna è morta in un incidente che si è verificato sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola, all’altezza della strada che conduce al villaggio turistico Kartibubbo.

La donna era a bordo di un tre ruote carico di angurie e condotto dal nipote. Da una prima ricostruzione il mezzo avrebbe fatto una manovra azzardata ed è stato trascinato per alcune decine di metri da un camion che camminava nella sua corsia in direzione di Tre Fontane. La donna è morta sul colpo, mentre il nipote è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato, in gravissime condizioni, in elisoccorso a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Campobello e i carabinieri.

Lo schianto a Palermo

Incidente nei giorni scorsi nella corsia centrale di via Libertà, a Palermo. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30 nei pressi dell’incrocio con via Siracusa. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto (un taxi modello Fiat Multipla e una Citroen) e una moto. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, nessuna delle quali in modo grave. Da ricostruire la dinamica, sulla quale sta indagando l’infortunistica stradale.

Incidente in via Libertà, coinvolte due auto e una moto

Sul posto è immediatamente giunto il personale della polizia municipale, il quale ha provveduto a delineare l’area dell’incidente e a far defluire il traffico, rimasto intenso per diverse ore. Fatto che ha rallentato anche il deflusso dei mezzi pubblici dell’Amat che transitano in zona.

A causa dello scontro sono rimaste ferite tre persone (le due a bordo del motorino e una donna, passeggera del taxi). A soccorrerle due ambulanze del 118, giunte sul luogo dell’impatto. Tutti i coinvolti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia per accertamenti. Nessuno avrebbe riportato particolari danni. Da capire le cause che hanno portato all’impatto, sulle quali indagherà il personale dell’Infortunistica Stradale, il quale ha fatto i rilievi del caso sul luogo dell’incidente. Il traffico è tornato alla normalità, una volta ultimate le operazioni di pulizia dell’incrocio dai detriti rimasti sull’asfalto.