Aveva 68 anni

Una donna di 68 anni è morta questa mattina, intorno alle 10, in strada a Carini, davanti all’ingresso della chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere di piano Agliastrelli. Secondo quanto riportato dalla stampa locale la donna avrebbe accusato un malore e sarebbe deceduta sul posto.

Sul luogo sono arrivati i sanitari del 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Carini.

Il pronto intervento non ha dato esito. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

L’identità della donna non è stata resa nota.

Dalle informazioni disponibili risulta che abitasse nello stesso quartiere in cui è avvenuto il decesso.