Attivata la rete della Protezione Civile comunale

Ieri, mercoledì 8 aprile, sono iniziati i lavori per ripristinare la viabilità in via Madonna dei Casi Disperati, in contrada Stazzone Fiume Falco, nel territorio di Carini. L’intervento arriva dopo il cedimento dell’asfalto avvenuto giovedì 2 aprile a causa di una frana, che ha isolato diverse abitazioni e costretto tre famiglie a lasciare le proprie case.

Tempi e obiettivi dei lavori

L’amministrazione comunale ha attivato interventi urgenti per ripristinare il collegamento stradale. A fare il punto è il sindaco Giovì Monteleone:

“I lavori di somma urgenza – spiega il primo cittadino – andranno avanti almeno per tutta la settimana e serviranno per far uscire dall’isolamento le dodici famiglie residenti a monte della frana. Nell’attesa che l’intervento venga completato la viabilità nella zona è stata parzialmente recuperata grazie alla via Stazzone, una trazzera percorribile con il bel tempo”.

Per supportare le famiglie isolate, è attiva la rete della Protezione Civile comunale, operativa 24 ore su 24 con turnazioni precise:

dalle 20 alle 2: 338/8390780 (volontari Protezione Civile Villagrazia)

dalle 2 alle 8: 375/5890429 (volontari Protezione Civile ANVFC)

dalle 8 alle 14: 338/8390708 (volontari Protezione Civile Villagrazia)

dalle 14 alle 20: 375/5890429 (volontari Protezione Civile ANVFC)

Altri contatti utili: