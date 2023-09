Il patrimonio culturale si scopre con l’audioguida sul cellulare

Lo smartphone diventa un’audioguida con la quale scoprire la storia della chiesa madre Maria santissima Assunta, dell’oratorio del santissimo Sacramento, del convento San Rocco, del Chiostro del Carmine, del museo civico, della Chiesa degli Agonizzanti e del Castello La Grua Talamanca di Carini.

















Da oggi scansionando il qr code presente sulle targhe posizionate davanti ai monumenti carinesi più importanti e scaricando l’app Flico Official sarà possibile leggere una loro breve descrizione o ascoltare dei podcast che li raccontano in italiano e in inglese.

“Finalmente chi visiterà il nostro Comune – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo Salvo Badalamenti – potrà non solo guardare, ma scoprire a fondo i nostri tesori architettonici. Come amministrazione siamo orgogliosi di aver fatto questo regalo non solo ai turisti, ai quali da oggi offriamo un servizio in più, ma anche ai carinesi”.