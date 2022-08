A Carini e Torretta la montagna a fuoco

Notte di incendi tra il Palermitano e il Trapanese con vegetazione, sterpaglie e canneto in fumo e case minacciate dalle fiamme. I roghi si sono verificati alle porte di Palermo, tra Carini e Torretta, e nella zona di Calatafimi dove si sono registrati all’interno del paese due diversi incendi di grandi proporzioni.

A Carini e Torretta

Nella zona di Carini il fuoco ha percorso diverse centinaia di metri nella zona di via Paradiso, parliamo dell’area montuosa di Pizzo Cirina sul Belvedere. Nella vicina Torretta altro incendio in contrada Cozzo. Si tratta di due vastissimi roghi che per ore si sono alimentati con la presenza di erba secca, vegetazione e anche canneto. Ad intervenire vigili del fuoco, forestale, protezione civile e polizia municipale che per tutta la notte hanno lavorato per arginare il fuoco. Lavoro prezioso che ha permesso di salvaguardare le abitazioni.

Incendio non ancora arginato

L’incendio però non è stato ancora arginato nonostante da ore siano sul posto i mezzi di soccorso. Ecco perché sono entrati in azione i canadair e gli elicotteri di vigili del fuoco e forestale con potenti getti di acqua. Le fiamme hanno raggiunto la parte più alta del costone che risulta inaccessibile da terra con i mezzi. Si spera nell’arco di qualche ora di poter riuscire a domare il vasto rogo e soprattutto di garantire la sicurezza dell’abitato dove al momento non è stato necessario far evacuare gli immobili.

Gli incendi nel Trapanese

Anche la provincia di Trapani è stata colpita da diversi incendi, per l’esattezza due di grande entità che in entrambi i casi hanno riguardato Calatafimi. Ad andare a fuoco due diverse zone all’ingresso del paese. Vegetazione e sterpaglie per tutta la notte hanno preso fuoco ed hanno minacciato anche alcune case sparse in zona. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti diversi mezzi della protezione civile comunale. A scendere in strada in prima persona per tutta la notte il sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso, che ha in qualche modo coordinatole operazioni dei mezzi comunali. Ad essere state portate a supporto diverse autobotti in dotazione al Comune.