Carmelo Pace è il nuovo Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana. L’elezione è avvenuta oggi a Roma al termine dei lavori del Consiglio Nazionale, convocato dal Presidente del Consiglio Nazionale Renato Grassi.

“L’assemblea – si legge in una nota ufficiale – si è svolta regolarmente, nonostante le tensioni interne delle ultime settimane, confermando la volontà di proseguire nel percorso di consolidamento e rilancio del Partito in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali”.

Le prime parole del siciliano neo segretario nazionale

“Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia che mi ha accordato – dichiara il neo Segretario Nazionale Carmelo Pace –. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che davanti a noi c’è una sfida importante: rafforzare la Democrazia Cristiana e renderla sempre più presente e riconoscibile nel panorama politico nazionale.

Da oggi dobbiamo voltare pagina. È il momento di rimettere al centro il Partito, la sua identità, i suoi valori e soprattutto la sua capacità di parlare ai cittadini. Le divisioni e le contrapposizioni interne non possono diventare un ostacolo al nostro progetto politico. Al contrario, il confronto deve trasformarsi in partecipazione e capacità di costruire insieme”.

Appello ai dirigenti per una nuova pax

“Il mio appello è rivolto a tutti: dirigenti, consiglieri nazionali, iscritti e militanti. Nessuno deve sentirsi escluso. La porta del dialogo sarà aperta a tutti coloro che vorranno contribuire, con spirito costruttivo, al futuro della Democrazia Cristiana.

Abbiamo davanti appuntamenti elettorali importanti e dobbiamo arrivarci con un Partito organizzato, unito nella sua proposta politica e radicato sul territorio. La Democrazia Cristiana deve tornare a essere una comunità politica capace di aggregare e di offrire una prospettiva ai cittadini”.

L’elezione di Carmelo Pace segna quindi l’avvio di una nuova fase della vita del Partito, con il nuovo Segretario chiamato a guidare il percorso di organizzazione e consolidamento della Democrazia Cristiana in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali.

Gli auguri del Presidente Schifani

“Mi congratulo con Carmelo Pace per l’elezione a segretario nazionale della Democrazia Cristiana. È una responsabilità importante, che sono certo saprà affrontare con passione, equilibrio e capacità di ascolto. Gli auguro buon lavoro e ogni successo” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.