L’edizione numero diciotto del “Baccanales – Carnevale Jatino” si è svolta sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine, impegnate a garantire che i festeggiamenti non venissero rovinati da episodi di illegalità. I militari delle stazioni di San Giuseppe Jato e San Cipirello hanno intensificato i servizi di ordine pubblico, concentrandosi in particolare sulla prevenzione dei reati di strada e sul contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida.

Il bilancio complessivo dell’operazione ha portato alla luce diverse irregolarità che hanno richiesto l’intervento immediato degli uomini dell’Arma. Tra i provvedimenti più significativi figura la denuncia a piede libero di un uomo di 75 anni residente a San Cipirello. L’anziano, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune, è stato intercettato dai carabinieri nel territorio di San Giuseppe Jato senza la necessaria autorizzazione, violando così le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Sul fronte del contrasto al consumo di droghe e alcol, i controlli hanno coinvolto anche giovanissimi. Un ragazzo di soli 14 anni è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti. Parallelamente, altre quattro persone, di età compresa tra i 15 e i 36 anni, hanno ricevuto sanzioni amministrative per aver consumato bevande alcoliche in bottiglie di vetro sulla pubblica via. Tale comportamento ha violato l’ordinanza sindacale emessa dal primo cittadino di San Cipirello, istituita proprio per evitare pericoli legati alla dispersione di frammenti di vetro durante la manifestazione.

La prevenzione ha riguardato anche il possibile porto di armi improprie tra la folla. Durante i pattugliamenti appiedati nelle aree più affollate, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli, della lunghezza rispettiva di 20 e 30 centimetri, che erano stati abbandonati in strada da ignoti, probabilmente per evitare di essere scoperti durante i controlli. Grazie a questo costante presidio di legalità, i festeggiamenti hanno potuto proseguire regolarmente, assicurando ai cittadini un clima di serenità in tutti i principali punti di aggregazione.