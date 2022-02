Nella seconda parte della puntata arrivano i Sansoni

Il Caro bollette in Sicilia. A Casa Minutella arriva l’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri. Unica donna della giunta regionale, deve curare i dipartimenti più delicati dell’amministrazione siciliana. Le sue competenze passano dall’energia, all’acqua per non parlare del sistema dei rifiuti. Un compito da far tremare i polsi.

Caro bollette in Sicilia, c’è un bug nello Statuto?

La Sicilia, tuttavia, non ha competenze specifiche per poter regolare la tariffazione energetica. Anche per colpa di una “dimenticanza” al momento della scrittura dello Statuto che sancisce l’Autonomia della Regione siciliana. In un periodo di crisi energetica, la Sicilia vive il paradosso di essere una delle regioni che più contribuisce al fabbisogno energetico del Paese, soprattutto per quel che riguarda la produzione di idrocarburi, mentre al tempo stesso famiglie e imprese combattono con bollette più che raddoppiate. Per le sue specificità naturali, poi, la regione potrebbe guidare la transizione green nel segno dell’energia eolica e solare. Perché questi sistemi non decollano?

Termovalorizzatori si o no?

Altro tema che Massimo Minutella affronterà con l’assessore Baglieri è quello dei rifiuti. Dopo anni di silenzio si torna a parlare di termovalorizzatori. A Palermo è scoppiata la bagarre per le dichiarazioni di Girolamo Caruso, amministratore unico della Rap, che sarà collegato in trasmissione.

Alla puntata di Casa Minutella partecipano Domenico Arabia (Sindaco di Salina), Giuseppe Galati (dirigente di Elenka) e Giovanni Messina (imprenditore del settore caseario). Nella seconda parte del programma a Casa Minutella arriva il duo comico dei Sansoni.

Il Televoto di BlogSicilia sulla giunta regionale

Casa Minutella aprirà una finestra sul Televoto di BlogSicilia. Il televoto è dedicato all’operato degli assessori regionali. Sono già arrivati i primi dati della consultazione online per giudicare il lavoro dei componenti della giunta presieduta da Nello Musumeci. A un giorno dal via sono già oltre seimila i suffragi “digitali” arrivati in redazione. La consultazione online si concluderà alla mezzanotte del prossimo 2 marzo. Le classifiche di gradimento verranno aggiornate ogni martedì e giovedì. I dati parziali verranno comunicati in occasione delle puntate di Casa Minutella.