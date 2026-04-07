Il Presidente della Regione siciliana non ci sta alle polemiche ed agli attacchi sulla vicenda del caro voli e su quella del Sicilia Express, il treno dei siciliani di ritorno che ormai da due anni la Regione organizza ad ogni festa.

La polemica seguita da attacchi diretti è scoppiata alla ripartenza del treno di ritorno al Nord con i giovani di Italia Viva guidati da Davide Faraone che si sono scontrati verbalmente sulle piattaforme della stazione ferroviaria centrale di Palermo con l’assessore Alessandro Aricò

Il video social ma senza mai nominare la protesta

Così il governatore, senza mai nominare gli eventi della stazione, posta un video messaggio sui social “E dall’inizio di questa legislatura che ci battiamo contro il caro voli, contro il caro prezzi del mezzo di trasporto per consentire ai nostri ragazzi che lavorano al nord, ai nostri parenti, ai nostri anziani, di venire in Sicilia, nella loro terra” dice il Presidente della Regione.

Schifani: “Abbiamo fatto di tutto, non ci fermeremo”

“Abbiamo fatto di tutto – continua – abbiamo fatto ricorso all’Antitrust e adesso, in questi ultimi anni, siamo intervenuti con i nostri fondi regionali fino a consentire sconti fino al 50% per i siciliani che vogliono raggiungere la Sicilia. Bene, continueremo su questo percorso. In questi giorni abbiamo attivato il nuovo treno pasquale che ha consentito a tanti ragazzi di poter raggiungere i loro familiari. Il solco tracciato. Non ci fermeremo”.

I servizi sul treno Sicilia Express

Il breve messaggio di Schifani è accompagnato dagli stralci di vari servizi televisivi proprio sull’operatività del treno Sicilia express. A parlare sono gli intervistati, utenti di quel treno, che dichiarano la loro soddisfazione per l’iniziativa. Insomma un supporto alle parole del Presidente della Regione e a quelle dell’assessore Aricò che è andato alla stazione ferroviaria a contestare i contestatori. Almeno questo l’intenzione manifestata.