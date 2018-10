Il Palermo vince e convince. Buona la prova dei ragazzi di Stellone che dominano la partita rischiando veramente pochissimo. Sblocca subito Falletti con una bella giocata. All’ultimo minuto della prima frazione di gioco viene espulso Pezzi del Carpi e la partita si fa sempre più in discesa per i rosanero.

Nella ripresa il gol di Jajalo, bravo a sfruttare la respinta sul tiro di Nestorovski. Viene espulso ingenuamente Rispoli per un pestone volontario a Di Noia. Chiude il match la punta macedone su grande giocata di Moreo.

CARPI (4-4-2): Colombi 5,5; Pachonik 6, Suagher 5,5, Poli 5,5, Pezzi 4; Jelenic 6, Sabbione 5,5, Di Noia 6 (30′ s.t. Wilmots s.v.), Buongiorno 5,5; Arrighini 6, Mokulu 5,5 (15′ s.t. Machach 5).

PALERMO (3-4-1-2): Pomini 6; Pirrello 6,5 (25′ s.t. Salvi s.v.), Struna 6,5, Rajkovic 5,5; Rispoli 4,5, Haas 6,5, Jajalo 7, Mazzotta 5,5; Falletti 7; Moreo 7,5 (38′ s.t. Szyminski s.v.), Nestorovski 7,5 (32′ s.t. Puscas 6).

POMINI: Normale amministrazione per l’estremo difensore rosanero. Il Carpi non è praticamente mai pericoloso.

PIRRELLO: Buona prova per il difensore alcamese. Personalità e sicurezza, nonostante non arrivinio grandi pericoli dal suo lato. Stellone può contare tranquillamente su di lui. E’ anche molto bravo nel gestire la situazione dopo l’ammonizione. Promessa.

Dal 25′ s.t. Salvi s.v.

STRUNA: Il migliore del reparto difensivo, soprattutto per la sua capacità di impostare velocemente il gioco. Soffre qualche piccolo duello con Mokulu, ma per il resto è insuperabile.

RAJKOVIC: Oggi qualche sbavatura di troppo. Nel primo tempo legge male due palle alte e si fa pericolosamente superare. Per rimediare si becca un’ammonizione evitabilissima.

RISPOLI: Il treno passa sempre puntuale. Il terzino è una sicurezza per Stellone e per i suoi compagni. Rispetto a Salvi, c’è tutta la differenza del mondo. C’è solo un problema: da’ un pestone galeotto a Di Noia, il quarto uomo lo vede e viene espulso. Ingenuo.

HAAS: Finalmente ritrova una prestazione degna dei suoi livelli. Dopo la pessima partita con il Venezia, Haas prende in mano le redini del centrocampo mostrando una qualità invidiabile. Suo l’assist a Falletti.

JAJALO: Tanta sostanza e dinamismo. Quando deve impostare è ancora un po’ lento, ma è un muro che sostiene la difesa. Bravissimo nel credere nella ribattuta di Colombi sull’azione del secondo gol. Chiude la partita.

MAZZOTTA: Non convince nel primo tempo ma migliora nella ripresa. Diventa più pericoloso nei cross e più lucido nelle scelte, ma è ancora troppo poco.

FALLETTI: Non gioca la migliore partita della sua vita e stiamo capendo che non è Coronado, tuttavia oggi segna un gran gol e per giunta decisivo.

MOREO: Sembra un giocatore totalmente diverso rispetto all’attaccante spento al quale eravamo abituati. Gioca bene tecnicamente e va anche vicino al gol grazie alla sua caparbietà nella ripresa. Serve un assist bellissimo per generosità a Nestorovski, Stellone l’ha fatto rinascere. Utilissimo.

Dal 38′ s.t. Szyminski s.v.

NESTOROVSKI: E’ un leader e gli piace sentirsi tale. Si prende sulle spalle l’attacco e ha la personalità per provare ripetutamente la giocata decisiva, anche quando sbaglia tre volte consecutive il tiro di destro. Il Palermo non può fare a meno di lui. Tanto per cambiare, segna ancora.

Dal 32′ s.t. Puscas 6: entra con determinazione. Manca il gol ma ci sarà tempo anche per questo. Oggi è solo momento di far festa grande.