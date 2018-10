Uno Stellone molto sicuro di sè quello che si è presentato oggi in sala conferenza. Il tecnico del Palermo ha dato anche qualche indicazione sulla formazione (sarà simile a quella contro il Lecce) e anche piccoli spunti di mercato.

Stellone: “A fine campionato vedremo se la strategia del turn-over avrà dato i suoi frutti. Le scelte di domani sono un po’ volute e un po’ forzate. Chiaramente nella settimana tipo, non andrò sempre a cambiare 5-6 elementi, io non sono mica uno sprovveduto. E’ un’alternanza mirata”

Poi sul Carpi: “Il Carpi ha ripostao in questo week-end, dunque sarà molto più fresco di noi. Servirà gente in ottima condizione. Non ho una formazione “tipo” per le gare in casa e una per le trasferte, sono coincidenze. Domani non è da sottovalutare, ma non dovremo avere fretta di segnare”.

“La partita dell’anno scorso con il Cesena di Castori (allenatore del Carpi n.d.r.) fu simile a quella di tre giorni fa con il Venezia: buona prestazione, molte conclusioni ma poca precisione. Però va detto che non abbiamo rischiato nulla. Domani sono sicuro che il Carpi ci concederà meno tiri in porta”.

“Le sue squadre (di Castori n.d.r.) sono molto ciniche e fisiche, cercano di far prevalere il loro stato fisico, sono toste. Dovremo metterci l’elmetto, Castori ha vinto tanto così e va assolutamente rispettato”.

Sui gol nei minuti finale: “E’ la storia delle mie squadre. Mi è capitato spesso in carriera. Ci lavoro spesso durante la settimana e la squadra si abitua a soffrire, a provare a far gol senza prenderne. Vedremo alla fine”.

“Le condizioni di Chochev? Non ha ancora il ritmo partita, non si sente ancora pronto per giocare, me l’ha confermato lui stesso. Tuttavia lo convocheremo, se dovessimo avere bisogno di lui risponderà presetnte. Struna invece è recuperato”.

Stellone non da’ conferme sulla scelta degli attaccanti: “Nesto gioca? Beh, sicuramente domani giocheranno in 11. Le scelte le faccio in base allo stato di forma e all’avversario. Haas secondo me può fare il play a centrocampo. Provo sempre più soluzioni”.

Sul mercato: “Magari potremmo puntare su un esterno che sappia fare anche la mezz’ala, a questo poi penseranno Foschi e il suo staff. Ma al momento non dobbiamo pensare a queste cose, ma a fare semplicemente punti”.