Carrellati su strada, immondizia e il disagio dei residenti. E’ stato presentato un programma di risoluzione del degrado urbano dato dall’ingombro dei cassonetti carrellati lasciati permanentemente su strada. La segnalazione arriva dai cittadini della prima circoscrizione di Palermo: Da Arco di Cutò a piazza San Nicolò degli Scalzi tutto il perimetro è tappezzato di cassonetti. Tale situazione è diventata insostenibile per i residenti della zona tanto che, alcune settimane fa, hanno presentato una relazione dettagliata alla Rap, evidenziando l’illegittimità di questa pratica chiedendo soluzioni immediate.

Carrellati lasciati H24 su strada

Due settimane fa, la documentazione è stata consegnata all’ingegnere Ludovico Martellucci, dirigente della Rap, con una richiesta chiara: rimuovere i carrellati lasciati h24 su strada e sostituirli con mastelli più adatti alle esigenze della zona. La motivazione principale è legata al fatto che molti esercizi commerciali, avendo locali di piccole dimensioni e producendo una quantità limitata di rifiuti, non necessitano di carrellati voluminosi, spesso ingombranti e fonte di degrado urbano.

L’intervento necessario

Antonio Nicolao, vicepresidente della Prima Circoscrizione, sottolinea la necessità che la RAP dia seguito al lavoro dei residenti e garantisca un servizio di ritiro più frequente, evitando che i carrellati restino perennemente sui marciapiedi, ostacolando il passaggio e contribuendo al degrado della zona. Inoltre, si chiede un maggiore coinvolgimento della polizia municipale per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e sanzionare eventuali irregolarità.

I bimbi della scuola Madre Teresa di Calcutta insieme per l’ambiente

Sensibilizzare verso il rispetto dell’ambiente, i piccoli in prima fila con la raccolta indifferenziata. Si è conclusa questa mattina, 18 febbraio, un’iniziativa promossa dalla prima circoscrizione di Palermo insieme alla Rap (servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune palermitano). I protagonisti del progetto sono stati gli alunni della scuola Perez-Madre Teresa di Calcutta che, guidati dal corpo docenti, hanno voluto trasmettere un messaggio riguardo la salvaguardia dell’ambiente.

“Colgo l’occasione per ringraziare la dirigente scolastica Sabrina Marino, l’insegnante Vincenzina Fulantelli e la vice preside Ada Macchio Calanni per l’impegno profuso in questa iniziativa – ha detto Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione – abbiamo pubblicizzato la raccolta differenziata che partirà il 27 febbraio con la speranza che la cultura della raccolta possa finalmente affermarsi in modo maturo e consapevole fra i cittadini”.