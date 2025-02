La ricetta di Giuseppe Todaro per battere l'emergenza rifiuti

L’impegno preso con Palermo è chiaro. Aumentare la raccolta differenziata e scongiurare nei prossimi anni emergente nella raccolta come la città ne ha vissute ciclicamente durante gli ultimi anni. La Palermo turistica chiede e vuole strade pulite e una raccolta efficiente. “Noi faremo la nostra parte, ma i cittadini devono dare una mano a rendere questi obiettivi raggiungibili”.

Giuseppe Todaro, presidente della Rap, si è trovato a traghettare un’azienda con gravi problemi di personale e mezzi. Adesso con la ricapitalizzazione si può guardare con fiducia al rilancio dell’azienda. Lo dice ospite di TalkSicilia la trasmissione di approfondimento di BlogSicilia durante la quale ribadisce gli impegni assunti e traccia il percorso per portare a termine una sfida importante per la cittò che è quella, finalmente, di ripulire Palermo,.

Il Presidente della Rap ammette i difetti della “sua” partecipata ma lancia anche un atto di accusa nei confronti del palermitani, capaci di fare cose incredibili. nei cestini si trova di tutto, le discariche nascono in una notte ad ogni angolo di strada e tanto altro

Ricapitalizzazione si riparte

Questo era un punto di partenza. Quando sono arrivato nel 2023 ho riscontrato una situazione molto seria con i conti in deficit. Era chiaro che con quella situazione era impossibile fare qualunque programma di rilancio. Dopo che il consiglio comunale e conseguentemente il Comune poi in Assemblea che ha sottoscritto la perdita il capitale possiamo da cui partire. È un punto di partenza non è un punto di arrivo che sia chiaro cioè noi da oggi possiamo cominciare a pensare al futuro di questa azienda al futuro di questa città. Perché fino a ieri abbiamo soltanto tamponato e devo dire magari anche con qualche discreto risultato quello che abbiamo dovuto fare oggi da oggi in poi ci stiamo dando un lasso temporale che non sarà un mese perché è inutile illudersi che se qualcuno ha la bacchetta magica ci vuole la tempistica per fare tutto. Però abbiamo un cronoprogramma e quindi da quello ci baseremo.

Cronoprogramma per i prossimi anni

Bisogna puntare su nuove assunzioni. In questi ultimi nove anni sono andati in pensione più di 1000 persone. E’ chiaro a tutti che senza personale si può fare poco anche perché il nostro lavoro il 90% manuale. Mezzi, attrezzature e persone sono le tre cose che servono e questo indubbiamente non c’è più, non c’è. E quindi ora noi dobbiamo fare un percorso di ricostruzione. Abbiamo già assunto in questi mesi anche prendendoci la responsabilità come consiglio di amministrazione di assumere per quanto a tempo determinato i primi 150 impiegati che hanno cominciato a dare una mano. Abbiamo mi permetto di dire evitato quanto meno l’emergenza di cui eravamo abituati se non costantemente diciamo. Ogni ogni 15 giorni venti giorni c’è un’emergenza che durava poi una settimana dieci giorni di cumuli importanti di spazzatura.

Adesso dobbiamo puntare al rilancio della differenziata. Ci sono due aspetti da tenere in considerazione: la differenziata ha un esborso di uomini importante. Ad esempio nell’itinerario di Partanna Mondello bastavano 25 dipendenti che passavano con gli autocompattatori. Con la raccolta differenziata ce ne vogliono 60. Adesso nello stesso settore passiamo cinque volte rispetto a una. È chiaro che una cosa è ripulire i cassonetti un’altra è il porta a porta A fine febbraio partiamo finalmente col completamento del centro storico. Unifichiamo le famose zone non coperte da differenziata, la famosa via Napoli e la via Roma dove in un tratto c’è e nell’altro no e questo favoriva l’emigrazione del rifiuto. Adesso la differenziata arriva quasi alla stazione. Stiamo includendo due quartieri, due piazze molto critiche come Albergheria e Ballarò.

Il rilancio della differenziata

Va detto che Palermo è agli ultimi posti. Nel 2022 i dati sono al 15% noi abbiamo recuperato un 5% già siamo quasi al venti ma siamo ben lontani da almeno un 40 45% che sarebbe ottimale. Potremmo rilanciare la differenziata grazie alle assunzioni che stiamo sbloccando perché sono indispensabili. Alla Rap mancano i quadri intermedi che fanno le verifiche. Senza queste figure è difficile poter realizzare i programmi. Noi stiamo lavorando per i famosi avanzamenti carriere interne. Per ora abbiamo livelli non adeguati per svolgere ruoli importanti quindi io vorrei intanto levare il contenzioso che ha reso drammatico questi anni in Rap mettendo un po’ di ordine all’azienda. Un modello organizzativo diverso. Abbiamo pronto il piano industriale, abbiamo già fatto il piano operativo.

Ho visto cose che voi umani non potete immaginare

Ora, in questo anno e mezzo di esperienza, c’è un famoso film dove si diceva ho visto che voi umani non potete immaginare. E io devo dire che ho visto foto e luoghi dove sono andato personalmente. Non potevo credere a quello che siamo capaci di fare in questa città. Rap ha mille difetti, non mi voglio assolvere ci sono mille cose da migliorare. Però devo dire che nessuno ci da una mano. Ogni giorno ci sono 110 abbandoni abusivi. Nei cestini troviamo di tutto. Con un mezzo che gira potremmo svuotare 500 cestini. Purtroppo in ogni cestino troviamo tre sacchi di spazzatura quel mezzo riuscirà a svuotarne solo 100. E così la programmazione va a rotoli.

Se nei cassonetti troviamo di tutto anche sfabbricidi nascosti tra i sacchetti e i mattoni sfasciano l’autocompattatore quell’itinerario dovrà essere recuperato con un altro mezzo. Ieri abbiamo trovato abbandonati alberi e anche una barca intera

Nessuno di noi capisce che la strada la nostra città è nostra non è di altri. Faccio un appello stiamo aprendo le zone differenziate. Signori, fate un piccolo sforzo, credetemi, abituatevi, abituatevi a fare la differenziata. Perché vedere queste migrazioni di rifiuti rende tutto più difficile. Abbiamo le migrazioni dai comuni e quelli extra comunali. Tonnellate di spazzatura che troviamo in strada. Ad esempio Sferracavallo dove è partita la differenziata ci sono cittadini che abbandonano la spazzatura nelle strade limitrofe, mettendo in sofferenza quella zona. Io prego tutti veramente di avere un po’ di senso civico, di impiegare 5 minuti per fare la differenziata. E’ doveroso per i nostri figli per il futuro di questo pianeta. Il piano industriale nostro tre anni prevede la differenziata da quasi tutta la città. Noi oggi arriveremo entro l’anno a 400.000 e rotti cittadini su 600.000 ma conta che possiamo di arrivare non dico a 600 ma 580 sicuramente e faremo assunzioni come da programma.

30 milioni per acquistare i nuovi mezzi

I mezzi noi li abbiamo già acquisiti 170 ora c’è una gara di 30 milioni per acquisire gli allacciamenti per l’altra parte della città e per lo spazzamento stiamo mettendo i mezzi per lo spazzamento perché lo spazzamento è il problema che è il secondo problema. Dopo l’emergenza rifiuti, infatti, si fa caso quando l’emergenza rifiuti viene meno. Si parla della spazzatura perché non ci sono i cumuli, però c’è lo spazzamento, che è un problema. È un problema perché la carenza di uomini lì è enorme. Ora assumeremo personale per lo spazzamento ma serve la collaborazione dei cittadini.

Hanno rubato 80 cestini saldati

Non esageriamo mai perché là ci hanno rubato. Abbiamo messo nel centro storico in estate 82 cestini nei posti critici ne hanno rubato 80. Dico quando sento questo dato cadono le braccia.

La raccolta differenziata nei mercatini

Stiamo lavorando per introdurre la raccolta differenziata nei mercatini. Devo dire in viale Campania l’esperimento sta funzionando. E’ un problema culturale parliamoci chiaro purtroppo però dico io c’è un tema c’è un tema che è un po’ spinoso parte del mercato abusivo. E’ un problema culturale. Noi guardi noi abbiamo fatto un accordo con per esempio Confartigianato per la per portare nei entri di raccolta oltre il materiale per evitare che lo buttassero. Abbiamo fatto diversi protocolli con le cliniche e lo sto provando a fare in qualche modo a fare con con tutte le associazioni di categoria del settore alimentare per vedere con gli anche delle diverse modalità di raccolta per per favorirli.

Il termovalorizzatore e la settima vasca bis

C’è un finanziamento comune importante di 27 milioni per per la valorizzazione della plastica cioè noi recupereremo l’utilizzo della plastica e tenete conto che l’80% di tutto l’organico verrà invece recuperato con l’impianto di biogas già autorizzato che è in corso di definizione che è un impianto che valorizzerà con energia e gas la frazione organica. Quando sono arrivato ho completato la vasca ce l’hanno consegnata, ora ci consegnano definitivamente la 7.ª vasca. Finalmente stiamo cercando di portare alla normalizzazione della piattaforma di Bellolampo. Il Tmb è quasi in funzione e stiamo completando le ultime parti. Sarà a pieno regime. Ci hanno approvato ieri la il piano amovibile.

La vasca dura due anni e mezzo. Tre anni non ce la facciamo. Ma io quando sono arrivato ho spinto per la 7 vasca bis, che è una frazione della settima. Certamente di fatto a livello ambientale copriamo poco perché uniamo due vasche sostanzialmente dove c’è un vuoto quindi nessun terreno in più operato siamo riusciti a farlo finanziare con 18 milioni e c’è stata la terza conferenza di servizio. C’è l’iter autorizzativo quindi sto cercando di fare in modo che se finisce, avremmo altro spazio. Intanto parte la differenziata in tutta la città e poi domani termovalorizzatore e la vasca rimane residuale per fortuna quindi a questo punto non durerebbe due tre quattro anni durerebbe vent’anni quindi non sarebbe più il problema.

La video intervista integrale

Ecco, a seguire, la video intervista integrale con il presidente della Rap