I clochard dormivano in piazza Bellina con vista mozzafiato

L’emergenza abitativa si sa è un grosso problema a Palermo. Lo hanno scoperto gli operai del Comune quando sono andati a prendere il carro di Santa Rosalia che si trovava nella centralissima piazza Bellini a due passi da Palazzo delle Aquile per essere restaurato.

Il carro trionfale realizzato dai detenuti del carcere Ucciardone di Palermo nel 2019, su progetto dell’accademia di Belle Arti, per qualche tempo è stato abitato dai senza tetto.

Dentro è stato trovato un giaciglio con tanto di piumone. Un rifugio nel bellissimo centro storico del capoluogo palermitano con vista sulla casa del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Un’area sempre molto presidiata che

La scoperta è stata fatta in occasione del Festino 2021, che di fatto non si svolgerà per via della pandemia. Il comune di Palermo ha deciso di restaurare quel carro che così dopo essere stato ripulito è stato trasportato in piazza Villena, ai Quattro Canti, fino a piazza del Parlamento.

Il cantiere andrà avanti fino all’8 luglio.