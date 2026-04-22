La proposta del presidente della quarta commissione Salvatore Imperiale

Una proroga di almeno tre mesi per le carte d’identità in scadenza. È la richiesta avanzata dal presidente della IV Commissione consiliare, Salvatore Imperiale, che ha chiesto al presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo di farsi promotore di un’iniziativa nei confronti del Governo nazionale, anche attraverso l’ANCI, l’associazione dei Comuni italiani.

Nel corso della riunione dei capigruppo, Imperiale ha formalizzato la richiesta puntando sul ruolo nazionale ricoperto da Tantillo all’interno dell’ANCI, quale rappresentante dei presidenti dei Consigli comunali italiani. Un incarico che può trasformare una criticità locale in una questione di rilievo nazionale.

Scadenza del 3 agosto, rischio paralisi tra turismo e rinnovi

Al centro della questione c’è la scadenza del 3 agosto, che rischia di trasformarsi in un vero collo di bottiglia per il rinnovo dei documenti. Secondo Imperiale, il calendario incide su un periodo delicato come quello estivo, quando la mobilità aumenta e il settore turistico registra il picco di presenze.

Come sottolineato dal consigliere comunale le scadenze previste per il prossimo 3 agosto rischiano di incidere pesantemente sul settore turistico, proprio in uno dei periodi di maggiore affluenza”, un aspetto che va oltre la semplice gestione amministrativa e che potrebbe avere ricadute concrete su viaggi, partenze e organizzazione delle ferie.

Uffici sotto pressione e disagi diffusi

Il quadro delineato riguarda anche il funzionamento degli uffici comunali. Come evidenzia Imperiale “A ciò si aggiungono le notevoli difficoltà operative riscontrate nelle postazioni decentrate, dove il personale è sottoposto a carichi di lavoro estremamente gravosi e dove, quotidianamente, si registrano tensioni e disagi tra i cittadini”.

La domanda di rinnovi cresce e le criticità si riflettono direttamente sui tempi di attesa e sull’accesso ai servizi.

Il problema si traduce in ostacoli concreti per i cittadini. Le prenotazioni risultano complesse, gli appuntamenti si allungano e molte persone non riescono a completare il rinnovo nei tempi previsti.

“Sono moltissime le persone che stanno incontrando ostacoli nel rinnovo della carta d’identità, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi negativamente anche sull’organizzazione delle ferie estive”, sottolinea Imperiale.

Una situazione che rischia di generare ulteriori tensioni negli uffici e disagi diffusi tra la popolazione.

La richiesta di proroga al Governo

Da qui la proposta: intervenire con urgenza per spostare le scadenze e distribuire nel tempo il carico di lavoro.

“Per queste ragioni, ho chiesto che venga valutata con urgenza una proroga delle scadenze di almeno tre mesi, al fine di alleggerire la pressione sugli uffici comunali e garantire ai cittadini la possibilità di mettersi in regola senza ulteriori difficoltà”.

L’obiettivo è duplice: da un lato evitare il sovraccarico degli uffici, dall’altro garantire ai cittadini tempi più sostenibili.

Non solo Palermo: criticità diffuse in tutta Italia

Il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo ha accolto favorevolmente la proposta, impegnandosi a sostenerla sia in sede ANCI sia nei confronti del Governo nazionale.

“La situazione riscontrata a Palermo appare particolarmente critica, ma è ragionevole ritenere che problematiche analoghe stiano interessando molti altri Comuni della Sicilia e dell’intero territorio nazionale”.

Un passaggio che amplia il perimetro della questione e ne rafforza il peso istituzionale: la richiesta di proroga non riguarda più solo Palermo, ma si configura come un’esigenza diffusa, che richiede un intervento rapido e coordinato a livello nazionale per evitare disagi estesi e garantire uniformità nelle risposte.