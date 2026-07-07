Cartoline per i boss scarcerati, ‘se tornate a chiedere pizzo vi denunciamo’ Apparsi centinaia di adesivi nel quartiere Uditore-Passo di Rigano a Palermo

“Ai boss condannati per mafia e scarcerati: bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere”: è la scritta su centinaia di cartoline adesive comparse stamani nel quartiere Uditore-Passo di Rigano a Palermo.

Gli adesivi sono stati affissi in piazza, sui pali della luce, nelle cabine elettriche e in altri luoghi ben visibili. Non sono firmati.