famiglie sempre più in difficoltà nel restituire i soldi alle banche

In Sicilia servono quasi venti anni per restituire alla banca il capitale richiesto per un mutuo prima casa. Al netto degli interessi e considerando che oggi le famiglie cercano di destinare alle rate del mutuo circa il 25% del reddito – hanno calcolato i siti specializzati Facile.it e Mutui.it – ai siciliani occorrono in media 19 anni e 11 mesi.

Un dato in crescita rispetto al 2013, quando erano sufficienti 19 anni e 1 mese; a determinare questo aumento è stato l’incremento degli importi medi richiesti dagli aspiranti mutuatari che nel corso degli ultimi 4 anni sono aumentati del 3,92% raggiungendo, nel 2017, i 108.851 euro.

Nonostante questo, grazie alla riduzione dei tassi di interesse, la rata media mensile è diminuita, passando dai 587 euro del 2013 ai 511 euro del 2017.

Il record italiano va agli aspiranti mutuatari della Campania che dovranno mettere in conto più anni, e stipendi, per

restituire il capitale richiesto al netto degli interessi; 21 anni, ipotizzando, come detto, che ogni anno confluisca nel mutuo una somma pari al 25% dello stipendio. Seguono in classifica i richiedenti mutuo del Lazio (20 anni e 3 mesi) e della Sicilia (19 anni e 11 mesi). Di contro, le aree dove i valori si riducono notevolmente sono il Friuli Venezia Giulia, dove i richiedenti mutuo impiegano in media 13 anni e 10 mesi, l’Umbria (14 anni e 7 mesi) e l’Emilia Romagna (14 anni e 11

mesi).