Un uomo di 56 anni di Palermo è morto questo pomeriggio nel lungomare di Balestrate. Stanno intervenendo i vigili del fuoco del Saf per recuperarlo. Nel luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione si tratta di Casimiro Chiello che sarebbe morto in mare. Le operazioni di recupero non sono semplici tanto che è stato necessario l’intervento delle squadre speciali dei pompieri.

Il ritrovamento è avvenuto in una zona dove ci sono gli scogli e le operazioni non sono agevoli.

Non è stato semplice identificarlo. L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco, ma non aveva documenti documenti.

Sono stati recuperati il telo mare e alcuni oggetti personali che sono adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Partinico che stanno indagando per identificare la vittima.

I carabinieri sono riusciti ad identificare l’uomo morto nel mare di Balestrate. Si tratta di Casimiro Chiello di 56 anni palermitano. Il medico legale ha accertato che il decesso è avvenuto per un malore avvenuto in mare. Il corpo è stato restituito alla famiglia per celebrare i funerali.