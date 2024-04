Il convegno a Casteldaccia

L’associazione Anusca, in collaborazione con il comune di Casteldaccia e con il sostegno dell’assessorato al personale rappresentato da Antonella Aquilino, ha recentemente promosso un importante convegno presso il centro diurno “Giacomo Di Salvo” del territorio. L’evento ha costituito un’occasione di confronto e approfondimento su questioni rilevanti legate alla gestione dei residenti, temporanei, senza fissa dimora e irreperibili, offrendo una panoramica dettagliata sulle dinamiche anagrafiche che coinvolgono i comuni della provincia di Palermo.

L’evento ha rappresentato un’importante opportunità di confronto e apprendimento per gli impiegati provenienti da diversi comuni di provincia di Palermo, accomunati dalla volontà di approfondire questioni legate alla gestione dei diversi stati anagrafici e all’assistenza ai cittadini in situazioni particolari, quali temporanei, senza fissa dimora e irreperibili

La gestione dell’anagrafe

La giornata di studio ha visto la partecipazione degli impiegati provenienti da diversi comuni della provincia, che hanno avuto l’opportunità di approfondire problematiche, soluzioni e best practices legate alla questione dell’anagrafe e al servizio dei cittadini. L’iniziativa ha rappresentato un momento di crescita e formazione essenziale per il miglioramento professionale del personale impiegato nei comuni, con l’obiettivo primario di garantire un servizio sempre più efficiente e aderente alle esigenze della collettività.

La frase chiave che ha accompagnato l’evento, “La conoscenza fa la differenza”, sottolinea l’importanza di investire nella formazione come leva strategica per garantire un servizio pubblico efficiente ed efficace, in grado di rispondere alle esigenze sempre più complesse di una società in continua trasformazione. Il convegno Anusca, rappresenta quindi non solo un momento di approfondimento tecnico, ma anche un’occasione di rinforzo dei legami sociali e solidali che caratterizzano il tessuto civico dei comuni coinvolti.

Attraverso la promozione di iniziative come questa, l’associazione Anusca e il comune di Casteldaccia dimostrano la propria attenzione verso temi sociali e amministrativi che riguardano direttamente la vita delle comunità locali, ponendo la formazione e la conoscenza al centro di un percorso di crescita e sviluppo condiviso. La sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini emerge come un elemento fondamentale per costruire un futuro basato sull’inclusione, sulla coesioni e sulla consapevolezza delle singole realtà territoriali.

Like this: Like Loading...