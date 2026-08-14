Casteldaccia piange Bianca Gurrado, titolare de La Rotonda

Walter Giannò di

14/08/2026

L’annuncio è arrivato dai canali social del locale che aveva contribuito a rendere un punto di riferimento.

È morta a quarant’anni Bianca Gurrado, titolare de La Rotonda di Casteldaccia, attività conosciuta e frequentata da tempo nel comprensorio.

Chi era

Da tempo affrontava una malattia, con il sostegno del marito Giovanni Guttilla e dei familiari.

Aveva compiuto gli anni lo scorso primo aprile.

Il messaggio del locale

La comunicazione diffusa dai canali dell’attività ha annunciato anche la sospensione dell’apertura.

“Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa di Bianca Gurrado. In questo momento così difficile, tutta la famiglia de La Rotonda si stringe attorno ai suoi cari, unita nel dolore e nel ricordo di Bianca, della sua presenza e di tutto ciò che ha rappresentato e rappresenterà per sempre”, si legge nel testo.

Il messaggio prosegue indicando le decisioni assunte: “La Rotonda resterà chiusa nei prossimi giorni. Sarà nostra cura aggiornare i clienti sulla riapertura attraverso i nostri canali social. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che vorranno farci sentire la propria vicinanza, rispettando la riservatezza della famiglia”.

Il cordoglio dell’amministrazione

Sulla scomparsa è intervenuto anche il Comune di Casteldaccia.

“L’amministrazione comunale si stringe attorno alle famiglie Gurrado e Guttilla per la prematura scomparsa di Bianca. È un giorno triste per tutta la comunità casteldaccese. Sincere condoglianze da parte del sindaco Giovanni Di Giacinto e di tutta l’amministrazione”, si legge nella nota.

La reazione della comunità

Nelle ultime ore i messaggi di vicinanza pubblicati sui social sono stati centinaia, rivolti ai familiari e a quanti hanno condiviso con lei il percorso professionale e umano legato al locale.

“Profondo dolore, una giovane vita sottratta ai propri cari. Una donna coraggiosa che ha affrontato con dignità e forza una malattia terribile”, ha scritto Elisabetta Bajamonte.

Tiziana Marrobbio l’ha ricordata come una “persona educata e simpatica”, sottolineandone “la tenacia fino all’ultimo”.

Tra i messaggi più partecipati quello di Anna Granata: “La scomparsa di Bianca lascia un vuoto che nessuna parola può colmare. A soli quarant’anni lascia un marito, due bambini e una comunità intera che le voleva bene e che oggi si stringe nel dolore. La Rotonda non sarà più la stessa senza la sua presenza, il suo sorriso, la sua forza silenziosa”.

Daniela Bucalo ha ricordato il percorso affrontato negli anni: “Pensavo che la sua lunga lotta, le sue tante vittorie in questa battaglia, l’avessero resa invincibile. Non ci sono parole”.

I funerali

Le esequie si svolgeranno lunedì 17 agosto nella chiesa Madre di Casteldaccia.