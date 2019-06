Il casting saranno aperti il 20 giugno dalle 15 alle 19

Il regista Luca Fortino girerà alla Vucciria di Palermo il suo nuovo film “Joe and the others” ed è già alla ricerca di attori e figuranti. Sarà allo Zen il primo giorno di casting del film “Joe and the others” che il regista girerà alla Vucciria, ispirandosi a una storia vera che narra l’incredibile percorso di vita di un giovane che, nonostante la realtà difficile in cui nasce e cresce, riesce a riscattarsi e a diventare un riferimento per i suoi amici.

Il casting saranno aperti il 20 giugno dalle 15 alle 19. Appuntamento in via Costante Girardengo 18, sede dell’associazione “Zen Insieme”, dove il regista accoglierà i candidati, alla ricerca di giovani dai 18 ai 45 anni, attori e attrici siciliani sino a 65 anni, bambini di 7 anni, figuranti e comparse.

“Cominciamo dallo Zen – spiega Fortino – perché crediamo che in territori di frontiera come questo non sempre si riescano a cogliere le opportunità che vengono offerte altrove. Il film vuole lanciare un messaggio di speranza e vittoria anche in contesti meno fortunati. Così come affermato più volte, “Joe and the others” non è un film sulla mafia, ma racconta la voglia di riscatto anche di chi nasce e cresce in realtà considerate dall’immaginario collettivo senza futuro”.

Il film sarà realizzato in coproduzione fra l’Italia e il Canada, quindi vedrà nel cast attori italiani accanto ad attori canadesi e statunitensi. A Cannes, inoltre, il produttore canadese ha anticipato che ipoteticamente il primo ciak si potrebbe dare a ottobre 2019. Oltre allo Zen, così come annunciato nelle scorse settimane, i casting si svolgeranno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 di venerdì 21 e sabato 22 giugno presso il prestigioso “NH Hotel”, in Foro Italico Umberto I.