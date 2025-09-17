Appuntamento alla Vecchia Dogana Hub fino al 19 settembre

L’intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite e ha cambiato per sempre il modo in cui persone e imprese comunicano, lavorano e fanno business. È questo il cuore della prima edizione di On Digital Innovation Congress, aperta oggi alla Vecchia Dogana Hub di Catania e in programma fino al 19 settembre.

Secondo le previsioni presentate, entro il 2028 il 70% dei consumatori vivrà esperienze commerciali tramite interfacce conversazionali basate sull’AI. In pratica, i siti web non saranno più il primo punto di contatto con i brand: tutto passerà da prompt e interazioni immersive, simili a quelle di un negozio reale.

Sette filoni per capire l’innovazione

Il congresso (17-19 settembre), organizzato da Ideology Creative Studio e promosso da Z-Index, mette al centro sette aree strategiche: AI & Digital Transformation, Marketing & Customer Experience, Energy Transition & Green Economy, Agrifood Tech, Space Economy, Open Innovation e Healthcare digitale.

Nel suo intervento, Monica Orsino, Sr. Learning & Development Manager di Microsoft, ha parlato di una “rivoluzione silenziosa ma profonda”. Del resto, “l’intelligenza artificiale è già parte integrante dei processi e degli strumenti aziendali e aiuta a prendere decisioni in modo più efficiente. Forse la vera domanda–aggiunge Orsino – è se siamo pronti noi a usarla e non il contrario”.

Orsino ha ricordato come le aziende, dal 2023 a oggi, siano passate dalla curiosità alla piena integrazione, con team dedicati e ritorni economici evidenti: “Ogni euro investito in AI generativa porta un ritorno medio di 3,7 euro”.

Orsino ha poi presentato Microsoft Copilot, “un copilota che diventa assistente personale per il business e la vita privata: prenota un ristorante, organizza un viaggio, coordina agenti ai”, strumento capace di aumentare produttività ed efficienza e di offrire esperienze di marketing iper-personalizzate.

Microsoft, AWS e Ditroit: dati, creatività e nuovi scenari

Nel corso della giornata sono arrivati contributi anche da Luca Marino, Sr. Sales Manager di Amazon Web Services, che ha sottolineato il ruolo dei dati e della loro analisi attraverso strutture solide e performanti, e da Salvo Giunta (Ditroit), che ha definito “epocale” il salto nella creazione di immagini con l’AI, capaci oggi di una perfezione realistica che consente di rispondere in modo rapido e innovativo ai brief dei clienti”.

Spazio poi a blockchain e design, con Walter Scimone (One Management) sulla tokenizzazione degli asset tramite NFT e i co-founder di Nebula, Claudio Mammana e Arturo Spatino, con il progetto “Alchimia digitale”, un viaggio nel “potere trasformativo dell’intelligenza artificiale nel product design, dove tecnologia e creatività si fondono per ridefinire i confini dell’innovazione”.

Tra i panel anche focus su AI Marketing, Generative AI e formazione digitale, con esperti da Microsoft, AWS, IBM e Rocket Sharing Company. Sul fronte istituzionale, l’assessore comunale Viviana Lombardo ha illustrato i progetti di innovazione a Catania, mentre il sottosegretario Alessio Butti ha ricordato l’impegno del Governo su un disegno di legge dedicato all’AI.

Space Economy e IA protagoniste della seconda giornata

La seconda giornata sarà dedicata alla Space Economy, con il panel “Spazio e intelligenza artificiale: infrastrutture, dati e nuove frontiere”. Interverranno esperti come Antonio Sturiale (Thales Alenia Space), Massimiliano Ladovaz (SpinLaunch) e Walter Riviera, divulgatore AI ed ex Intel. Momento centrale sarà il keynote di Luca Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, che parlerà del ruolo dell’ASI tra spazio e territorio, insieme a rappresentanti di ESA ed Eutelsat. In programma anche workshop dedicati allo sviluppo di agenti AI e all’innovazione nella filiera spaziale.

L’iniziativa, sostenuta da Regione Siciliana, CNA Hub Imprese, Confindustria e Camera di Commercio del Sud Est, con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del ministro Adolfo Urso e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti, si rivolge a imprese, startup, professionisti, università e istituzioni. L’ingresso è gratuito, ma con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale On Digital Innovation Congress.

