Cateno De Luca resterà a lungo lontano dalla campagna elettorale per le Europee. Stavolta il malore è più rilevante del previsto anche se non è grave. Al sindaco di taormina è stata riscontrata una polmonite acuta dopo il ricovero di ieri e al momento dovrà restare ricoverato e sottoposto a trattamento farmacologico e completamente a riposo.

Il bollettino ufficiale

Dopo attenti accertamenti medici, fanno sapere dal suo staff, è stato riscontrato un caso di polmonite in stato acuto, associato a un significativo stress psicofisico e ad un eccessivo affaticamento fisico.

Attualmente, Cateno De Luca è sottoposto a un trattamento farmacologico intensivo, il quale richiede la sua completa concentrazione in un ambiente privo di stress emotivo. Di conseguenza, ogni attività che possa causare stati emotivi è stata sospesa.

Necessario congruo periodo di degenza

I medici hanno raccomandato un congruo periodo di degenza in ospedale. Domani, sulla base di ulteriori accertamenti, verrà comunicata la durata prevista della permanenza presso il policlinico di Messina.

È essenziale che Cateno De Luca si dedichi esclusivamente al suo recupero psicofisico durante questo periodo, precisano sempre dallo staff, pertanto la partecipazione a qualsiasi altra attività risulta impossibile.

Candidature presentate prima del malore

Intanto, però, è ufficiale che la lista Libertà sarà presente alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. La documentazione per le candidature era stata completata prima del malore di de Luca. Sono state, quindi, depositate tutte le liste. I capilista in tutta Italia saranno Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, e Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

In tutte le circoscrizioni sono presenti i rappresentati delle varie forze politiche che hanno aderito al progetto Libertà.

“Orgogliosi di candidate e candidati che hanno scelto di scendere in campo per fermare quest’Europa liberticida. Le nostre liste sono composte da persone valide e apprezzate sul territorio che saranno determinanti per portare la lista Libertà sopra il 4%”, afferma proprio Cateno De Luca