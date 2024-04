Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato ricoverato al Policlinico di Messina ieri sera al termine di un comizio a causa di un malore. De Luca era impegnato in una serie di incontri nei comuni della riviera jonica messinese, nonostante già dalla mattina avesse la febbre molto alta, per presentare il progetto politico per le Europee. Il malore si è verificato al termine dell’ultimo comizio a Itala.

“De Luca sta bene, ma per precauzione è stato necessario il ricovero per alcuni accertamenti medici – spiegano dal suo staff -. I medici hanno prescritto riposo, pertanto tutti gli eventi in programma per oggi sono rinviati. De Luca riprenderà le sue attività pubbliche non appena possibile”.

La causa una brutta bronchite

Un impegno che arriva dopo una serie di incontri nelle varie realtà non solo siciliane in vista dell’imminente appuntamento elettorale che lo ha visto impegnato nella presentazione del progetto politico “Libertà”. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di tratterebbe di una brutta bronchite ed è stato prescritto dai medici il riposo assoluto. De Luca ha dovuto dunque rinviare i prossimi appuntamenti.

Cuffaro: “Gli sono vicino”

“Sono affettuosamente e umanamente vicino a Cateno De Luca e mi auguro sinceramente di poter al più presto riprendere i nostri scontri politici, convinto che, a prescindere dalle nostre diversità, lui rappresenta, col suo lavoro, una opportunità per la politica è un valore per la nostra terra”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, dopo aver appreso del malore accusato, ieri sera, da Cateno De Luca.

Gli obiettivi di De Luca

Per Cateno De Luca la sfida elettorale dell’8 e del 9 giugno prossimi è un test in vista del vero obiettivo politico: la presidenza della Regione. Lo dice senza tanti giri di parole Danilo Lo Giudice, fedelissimo del sindaco di Taormina, che lo stesso Scateno definisce il nono candidato della lista Libertà. “Vogliamo eleggere un presidente della Regione degno di questo nome: Cateno De Luca. Le Europee ci trascineranno alle Regionali, abbiamo il dovere di fare la differenza”.

I candidati alle Europee della sua lista

De Luca, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni assieme a Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. Tutti gli altri candidati verranno dopo in ordine alfabetico. Ed eccoli i candidati della lista Libertà nella circoscrizione Isole: la testimone di giustizia Piera Aiello; l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, attuale vicesindaco di Siracusa, con un passato in Forza Italia; l’avvocato Giulia Ferro, ex coordinatrice di Diventerà Bellissima (movimento creato da Nello Musumeci) in provincia di Trapani, con trascorsi nel Cda di Airgest; Barbara Figus, rappresentante del Popolo della Famiglia e unica sarda in lista; Ismaele La Vardera, capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord; Antonio Parrinello, ex deputato regionale, nonché presidente per tre anni del Parco nazionale di Pantelleria

Like this: Like Loading...