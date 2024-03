la vittima è di priolo

Quarto morto per malore improvviso nel Siracusano: l’ultima vittima, in ordine di tempo, è un uomo di 70 anni, deceduto nelle ore scorse a Priolo mentre stava entrando nella sede della Misericordia. Improvvisamente, secondo alcuni testimoni, si è accasciato dopo essere uscito dalla propria auto anche se qualcuno assicura di averlo visto affannato: sono stati vani i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.

Due decessi tra domenica e lunedì

Le altre due morti per malore si sono verificate a Siracusa, nella giornata di domenica, ed a Pachino, ieri vittime.

Nel caso di quest’ultimo, l’uomo si è accasciato mentre stava percorrendo via Leopardi: a dare l’allarme è stato un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorritori ma per il 47enne non c’era più nulla da fare

Malore mentre è alla guida

L’altro dramma è culminato con la morte di uomo che era al volante della sua auto: colto da malore è spirato poco dopo.

Morto candidato a sindaco di Lentini

Stroncato da un malore a trentatré anni. È morto nei giorni scorsi, nel sonno, Paolo Nigro, 33 anni, ex consigliere comunale di Carlentini, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle e candidato sindaco nella stessa città della provincia di Siracusa. Nigro, che viveva a Lentini, era laureato in Scienze e tecnologie agrarie e da anni era impegnato in politica e nel sociale. Ad rendersi conto del decesso è stato il padre che, non vedendolo, è andato nella sua camera e lo ha trovato privo di vita. La sua scomparsa ha sconvolto le due comunità del siracusano dove Nigro era conosciuto e apprezzato.

Il cordoglio

Tra i primi a esprimere profondo cordoglio i colleghi di partito della sua città che, sui social, hanno scritto: «Ci ha lasciato una persona straordinaria, un ragazzo come pochi. In questo triste momento siamo vicini al dolore della famiglia”. Anche i deputati regionali del M5S hanno espresso cordoglio ai familiari: “Una notizia che ci ha profondamente addolorato”, è stato il commento del capogruppo all’Ars Antonio De Luca.