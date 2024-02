indagini della polizia

Dramma ieri sera in via Agati, nella zona nord di Siracusa, in prossimità di via Necropoli Grotticelle, per la morte di un uomo di 63 anni, E.S. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avvertito un malore ma non sarebbe riuscito a chiedere tempestivamente aiuto, fatto sta che, nel giro di poco tempo, è spirato.

L’arrivo dei soccorsi

Quando sono arrivati i soccorsi per il 63enne non c’era più nulla da fare, in ogni caso sono state avvertite le forze dell’ordine.

La polizia

I primi a giungere sul posto sono stati gli agenti delle Volanti per accertare le cause del suo decesso ma stando ad alcune fonti investigative sembrerebbe confermata l’ipotesi del malore.