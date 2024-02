nel siracusano

Dramma a Francofonte, nel Siracusano, dove un uomo di 74 anni è deceduto dopo un malore mentre era al volante della sua macchina. E’ accaduto in via Giuseppe Verdi ma stando ad alcune testimonianze l’auto non ha colpito nessun pedone né è andata a finire contro un altro veicolo. Sono intervenute le forze dell’ordine che hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma quando sono arrivati i medici per il 74enne non c’era più nulla da fare.