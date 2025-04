Un cavallo morto è stato abbandonato tra i rifiuti via Giuseppe D’Alessandro, una traversa di via Trabucco, nel quartiere Cruillas a Palermo. L’animale è stato trovato nei pressi una discarica abusiva. Sono in corso indagini da parte della polizia municipale.

Si stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per verificare se vi sia stata in viale Regione Siciliana una corsa clandestina. Spesso i cavalli vengono dopati per partecipare alle gare illegali.

“Il comando della polizia municipale sta svolgendo le indagini del caso. Necessaria la verifica delle telecamere di sicurezza: gli agenti stanno provando a recuperare ogni segnale utile a individuare eventuali responsabili e a capire come sia stato possibile che il cavallo sia stato abbandonato lì, ormai morto – dice l’assessore Fabrizio Ferrandelli – Intanto, per arginare il sospetto delle corse clandestine, ho predisposto la verifica dei codici stalla presenti in zona, oltre che l’intervento dell’Asp e del veterinario per capire quali possano essere le cause della morte. Abbiamo già chiesto di rimuovere la carcassa”.