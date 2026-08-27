Usare la cenere vulcanica per produrre semilavorati da utilizzare nella bioedilizia per recuperarla e, al tempo stesso, tutelare l’ambiente prevedendo, quando possibile, il trattamento e il recupero del materiale. Inoltre, nel nuovo prezzario regionale unico dei lavori pubblici, creare una specifica voce, dedicata alla rimozione, alla raccolta, al trasporto, al conferimento e allo smaltimento della cenere vulcanica, come richiesto da diversi Comuni nell’area etnea, a seguito dell’attività del vulcano nei giorni scorsi.

È la proposta avanzata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, che ha convocato la commissione del Dipartimento regionale tecnico per valutare le due proposte.

La Commissione valuterà le proposte dell’Assessore Aricò

“La cenere vulcanica rappresenta per la Sicilia un fenomeno ricorrente che può creare difficoltà concrete ai Comuni e agli enti che devono intervenire rapidamente per liberare strade, aree pubbliche e altre superfici – ha aggiunto Aricò – Per questo riteniamo necessario lavorare alla definizione di un riferimento regionale chiaro e omogeneo per la quantificazione dei costi. Forniamo agli enti locali uno strumento per programmare gli interventi, predisporre gli atti amministrativi e affrontare con maggiore efficacia le emergenze legate alle ricadute di cenere vulcanica. Vogliamo inoltre valutare, laddove tecnicamente possibile e nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche le opportunità di trattamento, recupero e riutilizzo di questo materiale per la bioedilizia. È un percorso che dovrà essere approfondito attraverso il confronto tecnico con gli enti locali e con i soggetti competenti”.

Cosa prevede l’idea presentata in Commissione

La proposta prevede la possibilità di articolare le voci in relazione alle diverse modalità operative: dalla rimozione e dalla raccolta della cenere, al carico e al trasporto verso siti di deposito o impianti autorizzati, fino al conferimento e allo smaltimento secondo la normativa vigente, nonché alle eventuali attività di trattamento, recupero e riutilizzo, qualora siano accertate le caratteristiche del materiale e le possibilità di impiego.