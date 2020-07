Sicilia protagonista del SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 30 luglio sono stati centrati due “5”, in provincia di Palermo e di Catania, ognuno da 13.647,29 euro.

Il primo è arrivato a Caltavuturo, precisamente nella tabaccheria di via Falcone 78; il secondo è invece è andato a Mascalucia, nel “Canadian Bar” di corso S.Vito 2.

Sicilia baciata dalla fortuna, dunque, nell’ultimo concorso di luglio 2020 ma intanto la caccia al Jackpot invece continua e nell’appuntamento di domani, primo concorso del mese di agosto, verranno messi in palio 20,7 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

A gennaios corso, però, nell’isola si era registrato un 5 con una vincita consistente. La Sicilia era andata a segno a inizio 2020 con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato 4 gennaio quando a Palermo era stato centrato un 5 da 77mila euro.

La schedina vincente era stata convalidata al Tabacchi Franco di viale Lazio 44/46. Il Jackpot, in quei giorni aveva raggiunto importi simili a quelli attuali ed esattamente 56,8 milioni di euro, secondo premio in Europa e quarto al mondo.

In precedenza un giocatore di Palermo aveva centrato un “5” da 33.606,15 euro. La giocata vincente era stata effettuata al Tabacchi Lotto di via Castellana 198.

Anche giochi e lottrie quest’anno hanno subito un andamento strano per effetto del lockdown. Anche se si sono fermati quasi per ultimi fra le attività coinvolte dall’emergenza covid19, anche le lottere hanno subito uno stop superiore ai due mesi ed è stata insistente la polemica sulla ripartenza delle lotterie così come lo era stata sul ritardo alla sospensione dei giochi da parte dello Stato decisa solo dopo numerosi interventi