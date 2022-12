Il colpo riuscito nei locali di via Emiro Hassan all’Eurobet

Ladri in azione in due centri scommesse Palermo. Un furto consumato e uno tentato ai danni di due locali del capoluogo siciliano. Il colpo riuscito in via Emiro Hassan all’Eurobet. I ladri avrebbero forzato la saracinesca e portato via soldi dalla cassa. Poi sono riusciti a fuggire via.

Il secondo colpo fallito

Un secondo colpo con le stesse modalità messo a segno al centro scommesse Snai in via Federico Ferrari Orsi. Anche in questo caso è stato tentato di forzare la saracinesca ma i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo. Sui due episodi indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e possibili tracce lasciate dai rapinatori.

Nel luglio scorso rapina violenta

Spesso i ladri prendono di mira i centri scommesse. E a volte anche con risvolti molto pericolosi. Una rapina violenta venne messa a segno nel luglio scorso in via Amedeo d’Aosta a Palermo al centro Snai. Due giovani armati di pistola entrarono nel centro scommesse e minacciarono gli impiegati. Uno di loro reagì e venne picchiato. I due si impossessarono dell’incasso del giorno e fuggirono. Non è escluso che ad attendere fuori ci fosse un complice a bordo di una vettura. Una volta scappati i rapinatori, i dipendenti chiamarono le forze dell’ordine.

Rapina alla sala scommesse Goldbet di via Vaccarini

Un’altra rapina si consumò alla sala scommesse Goldbet in via Vaccarini a Palermo lo scorso 9 luglio. Un uomo armato e con il volto coperto entrò all’interno dell’esercizio commerciale. Minacciò l’impiegata facendosi consegnare l’incasso di circa 4 mila euro. Poco dopo il rapinatore fuggì e la donna chiamò il numero unico di soccorso.

Le rapine al centro scommesse in via Filippo Corazza

Un rapinatore armato di coltello aveva fatto irruzione nei mesi scorsi nell’agenzia Intralot di via Filippo Corazza. Una volta dentro ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 3 mila euro in contanti. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.