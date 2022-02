In carcere

E’ un presunto autore “seriale”, di rapine aggravate perpetrate ai danni di farmacie di Palermo. Con questa accusa la polizia di Stato ha fermato un uomo dopo aver svolto alcune indagini a seguito di numerosi colpi. Il fermo è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Palermo che ha emesso a carico dell’uomo la misura cautelare in carcere.

Le indagini della Polizia di Stato

L’attività investigativa, svolta dai Falchi della Squadra Mobile e dal Commissariato “Libertà”, coordinata dalla Procura, è stata sviluppata dopo numerose rapine e attraverso la raccolta e l’analisi dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza dislocati nel perimetro dei luoghi teatro delle rapine.

Le vittime lo avrebbero riconosciuto

Preziose anche le testimonianze delle vittime. L’indagato al momento, è solo sospettato di essere autore di sei rapine commesse nell’arco temporale tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Come “operava” l’indagato

Nelle immagini si vede l’autore delle rapine a volto parzialmente coperto e armato di punteruolo che fa ingresso all’interno delle farmacie e, dopo avere minacciato il farmacista presente al banco, riesce ad impossessarsi di quanto contenuto all’interno del registratore di cassa. Il bottino complessivo risulta pari a circa 3500 euro.

Rapina mentre lavora allo Zen

Ancora rapine nel Capoluogo. Un corriere della Sda è stato rapinato nei giorni scorsi intorno alle 13.30, in via Marco Fanno, nel quartiere Zen di Palermo. Una strada di solito molto trafficata durante quelle ore del giorno. Ma nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso. A denunciarlo lo stesso malcapitato corriere postale immobilizzato e rapinato da dei malviventi in pieno giorno. Stava facendo il suo consueto giro di consegne e dopo aver lasciato un pacco in un condominio allo Zen, stava tornando sul furgone. Quando, all’improvviso durante quella sosta, è stato sorpreso alle spalle da due uomini che lo hanno immobilizzato e minacciato per costringerlo a consegnare loro tutti i contanti che aveva addosso.

Immobilizzato da 2 che ottengono 200 euro

In base alle prime ricostruzioni fornite, il povero corriere Sda è stato costretto a consegnare ai due ladri poco più di 200 euro. Preso il bottino, i rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter che sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza sparse nel quartiere. A raccogliere la denuncia del malcapitato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo che hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini delle telecamere. A quanto pare, dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona si potrebbe risalire ai malviventi. Dei video raccolti dalla Polizia mostrerebbero alcuni dettagli utili per risalire all’identità degli autori del colpo.

I precedenti simili

Solo due settimane fa un fatto simile era capitato a un altro corriere della Dhl, che stava consegnando dei pacchi nella zona tra San Lorenzo e Tommaso Natale. Due uomini incappucciati armati di coltello lo hanno minacciato e costretto a entrare nel vano posteriore del suo furgone. Poi si sarebbero fatti consegnare tutti i contanti. Un bottino di circa 700 euro, per poi scappare tra le strade della zona.