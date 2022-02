Indagini della polizia di Stato di Palermo

La polizia di Stato ha arrestato 3 persone, eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura accusati di rapina a mano armata ai vigilanti della “Sodim Srl”, azienda per il trasporto ed alla consegna di tabacchi lavorati.

Lo scorso 24 settembre l’autista di un furgone della ditta era stato rapinato in via Luigi Einaudi allo Zen vicino ad una rivendita tabacchi, dove si accingeva a scaricare la merce. Con la minaccia di una pistola i rapinatori portavano via 15 cartoni, contenenti tabacchi, per un importo di 25.000 euro.

Le indagini degli agenti della squadra mobile, sezione reati contro il patrimonio, attraverso i filmati registrati degli impianti di videosorveglianza, hanno permesso di individuare i presunti autori del colpi.

Il colpo a settembre

Il camionista era stato bloccato nella zona dello Zen. Tre uomini armati di pistola hanno bloccato un mezzo in via Luigi Einaudi, minacciato l’autotrasportatore e portato via 14 colli di sigarette.

A chiamare il 112 è stato la stessa vittima della rapina dopo la fuga della banda. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno raccolto le prime informazioni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato la scena.

Gli ultimi colpi

L’ultima episodio simile risale al 3 giugno in piazzetta dei Tedeschi, nella zona di Ballarò. In quell’occasione ad entrare in azione sono stati due uomini che hanno puntato una pistola contro i corrieri e gli hanno rubato cinque scatole di “bionde” del valore complessivo di circa 8 mila euro.

Prima ancora, ad aprile, era stata registrata un’altra rapina in via Luigi Einaudi, nel quartiere che si trova nella periferia nord della città. Pochi giorni dopo invece era toccata a una rivendita di tabacchi di via Telesino, nella zona dell’Uditore.